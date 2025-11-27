استاندار عنوان کرد:
مقام دوم تولید و مقام نخست کیفیت انار در دستان استان مرکزی / ایران خاستگاه انار و شهرستان ساوه زادگاه انار
انار یکی از قویترین آنتیاکسیدانهای طبیعی در معتبرترین مجلات پزشکی دنیا
استاندار مرکزی گفت: این استان در تولید انار مقام دوم کشور را دارد، اما هنگامی که صحبت از کیفیت میشود انار ساوه و استان مرکزی بیرقیب و قطعاً دارای رتبه اول کشور است. طعم، رنگ، ماندگاری و خواص درمانی انار اینجا زبانزد خاص و عام است و همین کیفیت برتر باعث شده بخش قابل توجهی از تولیدات استان در حوزه انار مستقیماً صادر شود. خاستگاه انار، ایران است و به نظر میرسد که زادگاه انار شهرستان ساوه باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در آیین گشایش چهارمین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه و اقوام ایرانی که در مسجد جامع تاریخی هزار ساله این شهرستان برگزار شد، افزود: شهرستان ساوه دارای پیشینه تاریخی و تمدنی غنی است. این شهرستان نه تنها قدیمیترین شهر با تاریخ مدون در ایران است، بلکه به گواهی کاوشهای باستانشناسی و تحقیقات علمی، محتملترین زادگاه اصلی درخت انار در جهان است.
وی ادامه داد: به گفته سفیر کره جنوبی در گذشته بیشترین حجم انار وارداتی این کشور از ایران و به ویژه از شهرستان ساوه بود، اما امروز متأسفانه بخش زیادی از آن را از آمریکا تأمین میکنند. جالب اینکه در همان کشور که خودشان انار ندارند، پزشکان و متخصصان تغذیه بیش از هر چیز دیگری انار را برای پیشگیری از بیماریهای قلبیعروقی، سرطان و پیری زودرس توصیه میکنند و حتی بیشتر از جینسینگ معروف خودشان روی انار تأکید دارند.
استاندار مرکزی اظهار داشت: انار هم در قرآن کریم از آن نام برده شده، هم در شاهنامه و اسطورههای ایرانی جایگاه ویژهای دارد و هم امروز در معتبرترین مجلات پزشکی دنیا به عنوان یکی از قویترین آنتیاکسیدانهای طبیعی شناخته میشود. این محصول در علم پزشکی یکی از مفیدترین آفریدههای خدا برای سلامت انسان است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، فواید زیادی در انار وجود دارد و در خصوص فواید این محصول مقالات و نوشتههای بسیاری در ثبت شده است.
زندیهوکیلی جشنواره انار را جشن شکر نعمت خواند و تصریح کرد: جشنواره ملی انار شهرستان ساوه در واقع نوعی شکرگزاری است، همانطور که در بخشهای دیگر استان در ابتدای فصل تابستان جشن برداشت گندم را برگزار میکنیم، در شهرستان ساوه نیز در فصل پاییز خدای بزرگ را شکر میکنیم. شاکر هستیم که خداوند این محصول را در این خطه با کیفیت مطلوب قرار داد تا به دیگران نعمت خداوند را ارزانی کنیم و سلامتی هدیه دهیم.
وی به بحران کمآبی و خشکسالی بیسابقه ۵۰ سال اخیر اشاره کرده و بیان داشت: شرمنده کشاورزان شهرستان ساوه هستم که در سال جاری به دلیل اولویت آب شرب، نتوانستند بخشی از حقابه خود دریافت کنند. اما قول میدهم طرح انتقال آب به ساوه که 12 سال تنها 30 کیلومتر آن پیشرفت کرده بود، تا پایان دولت چهاردهم به طور کامل به بهرهبرداری برسد تا از یک سو مشکل آب شرب مردم شهرستان حل شود و از سوی دیگر حقابه کشاورزان تا حد زیادی برگردد.
استاندار مرکزی به ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی این استان اشاره داشته و تأکید کرد: در استان مرکزی 3800 واحد تولیدی و صنعتی فعال هستند. این استان از نظر تنوع صنعتی رتبه نخست کشور و از نظر بسیاری از شاخصهای حوزههای مختلف صنعتی در رتبههای اول تا 5 کشور قرار دارد. این استان علاوه بر تولیدات با کیفیت صنعتی، در بخش کشاورزی نیز پیشتاز است و به عنوان نماد پیوند صنعت و کشاورزی کشور محسوب میشود.
زندیهوکیلی ابراز داشت: در استان مرکزی بسیاری از محصولات کشاورزی بیش از نیاز استان تولید میشود. سال گذشته 3 برابر نیاز این استان، گندم تولید شد و همچنین بیش از نیاز استان گوشت قرمز، شیر، مرغ، تخممرغ تولید شده است. ظرفیتهای ممتاز استان در حوزه صنایع تبدیلی میتواند زمینهساز توسعه و سرمایهگذاری گسترده شود. صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و توسعه بستهبندی محصولات کشاورزی در استان مرکزی با توجه به موقعیت لجستیکی این استان اهمیت ویژهای دارد.
وی سرمایهگذاران داخلی و خارجی را خطاب قرار داده و اضافه کرد: موقعیت بینظیر لجستیکی استان مرکزی را هیچ شخصی نمیتواند نادیده بگیرد. هر محموله ترانزیتی که از شمال به جنوب یا از شرق به غرب ایران میرود، باید از این استان عبور میکند. راهآهن سراسری، فرودگاه اراک، نزدیکی به فرودگاه امام خمینی، دسترسی به شبکه سراسری و ظرفیتهای مختلف انرژی و ... همگی باعث شده این استان بهترین و کمریسکترین نقطه برای سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی باشد.