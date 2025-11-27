جشنواره جهانی فیلم فجر شیراز؛
پخش زنده جشنواره جهانی فیلم فجر هرشب در برنامه «هفت»
جشنواره جهانی فیلم فجر از شامگاه پنجشنبه ۶ آذر هر شب از ۲۲:۱۵ دقیقه از برنامه سینمایی «هفت» به صورت زنده پخش میشود.
این ویژه برنامه سینمایی به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی با محوریت پوشش حال و هوای جشنواره، بررسی فیلمها و حواشی پخش میشود.
اجرای این ویژه برنامه را وستا جعفرنیا برعهده دارد و امیر قادری به عنوان کارشناس و منتقد او را همراهی میکنند.
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روحاله حسینی از ۶ تا ۱۱ آذر در شهر شیراز برگزار می شود.