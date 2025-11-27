خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جشنواره جهانی فیلم فجر شیراز؛

پخش زنده جشنواره جهانی فیلم فجر هرشب در برنامه «هفت»

پخش زنده جشنواره جهانی فیلم فجر هرشب در برنامه «هفت»
کد خبر : 1719714
لینک کوتاه کپی شد.

جشنواره جهانی فیلم فجر از شامگاه پنجشنبه ۶ آذر هر شب از ۲۲:۱۵ دقیقه از برنامه سینمایی «هفت» به صورت زنده پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا،  همزمان با آغاز چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر ویژه برنامه «هفت» در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر هر شب از شیراز محل برگزاری این رویداد روی آنتن می‌رود.

این ویژه برنامه سینمایی به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی با محوریت پوشش حال و هوای جشنواره، بررسی فیلم‌ها و حواشی پخش می‌شود.

اجرای این ویژه برنامه را وستا جعفرنیا برعهده دارد و امیر قادری به عنوان کارشناس و منتقد او را همراهی می‌کنند.

چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روح‌اله حسینی از ۶ تا ۱۱ آذر در شهر شیراز برگزار می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات