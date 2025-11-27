پخش زنده جشنواره جهانی فیلم فجر هرشب در برنامه «هفت»

به گزارش ایلنا، همزمان با آغاز چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر ویژه برنامه «هفت» در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر هر شب از شیراز محل برگزاری این رویداد روی آنتن می‌رود.

این ویژه برنامه سینمایی به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی با محوریت پوشش حال و هوای جشنواره، بررسی فیلم‌ها و حواشی پخش می‌شود.

اجرای این ویژه برنامه را وستا جعفرنیا برعهده دارد و امیر قادری به عنوان کارشناس و منتقد او را همراهی می‌کنند. چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روح‌اله حسینی از ۶ تا ۱۱ آذر در شهر شیراز برگزار می شود.

انتهای پیام/