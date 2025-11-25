به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، امروز چهارم آبان ۱۴۰۴، گروهی از بازنشستگان کشوری استان کرمانشاه در اعتراض به وضعیت معیشتی نامناسب و عدم اجرای کامل وعده‌های داده‌ شده، مقابل اداره کل بازنشستگی کشوری تجمع کردند.

حاضران در این تجمع با بیان اینکه افزایش هزینه‌های زندگی و نبود حمایت‌های موثر، فشار مضاعفی بر قشر بازنشسته وارد کرده است، از مسئولان خواستند تا نسبت به بهبود وضعیت رفاهی آنان اقدامات عاجل انجام دهند.

بازنشستگان همچنین بر ضرورت اجرای کامل قانون همسان‌سازی حقوق تأکید کرده و اعلام کردند که اجرای ناقص این طرح موجب ایجاد شکاف جدی در میزان دریافتی آنان شده است. آنها با حمل پلاکاردهایی که بر آن مطالباتی همچون «اجرای کامل همسان‌سازی»، «بهبود بیمه‌های درمانی»، «ارتقای خدمات رفاهی» و «توجه به معیشت بازنشستگان» نوشته شده بود، بر لزوم توجه دولت و سازمان برنامه‌وبودجه به این خواسته‌ها تأکید کردند.

معترضان همچنین خواستار اصلاح و تقویت بیمه درمانی کارآمد، کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش حمایت‌های رفاهی برای بازنشستگان شدند.

به گفته آنان، مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و ناکافی بودن خدمات درمانی از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر است.

انتهای پیام/