محدوده‌ای از جنگل‌های نور مازندران آتش گرفت/ عملیات اطفای حریق در جریان است

محدوده‌ای از جنگل‌های نور مازندران آتش گرفت/ عملیات اطفای حریق در جریان است
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر و رویان از وقوع یک فقره آتش‌سوزی گسترده در عرصه‌های جنگلی حوالی روستای "کالج" بخش چمستان نور خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسن فلاح، رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر، اظهار داشت: این آتش‌سوزی حدود ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز از طریق گزارش‌های مردمی به ستاد بحران اطلاع داده شد و بلافاصله پنج گروه از یگان حفاظت منابع طبیعی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته از پیشروی آتش تا حدودی جلوگیری شده و امید است که با همکاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و مردم محلی، آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار شود.

فلاح اعلام کرد: علاوه بر این آتش‌سوزی، عملیات اطفای حریق در جنگل‌های الیت چالوس همچنان ادامه دارد و در دیگر مناطق غرب استان، از جمله کلاردشت و کجور نیز آتش‌سوزی‌هایی به وقوع پیوست که با حضور به‌موقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، این آتش‌ها به سرعت مهار شدند.

وی دلیل بروز مشکل در اطفای حریق را شرایط دشوار منطقه از جمله شیب تند، وزش باد و انباشت برگ و لاشه‌های خشک درختان عنوان کرد. 

فلاح همچنین هشدار داد که گرمای شدید هوا و شرایط نامساعد زمین، خطر بروز حریق در جنگل‌ها را افزایش داده است.

