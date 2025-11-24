شیوع آنفلوآنزا مدارس سیستان و بلوچستان را غیرحضوری کرد

به گزارش ایلنا، مجید محبی شامگاه دوشنبه افزود: فعالیت مدارس بر اساس تصمیم مدیریت بحران سیستان و بلوچستان در تمام مقاطع تحصیلی و در ۲ شیفت صبح و عصر به شکل غیرحضوری دایر خواهند بود.

وی با بیان اینکه این تصمیم در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط اتخاذ شده است از خانواده‌ها خواست توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و همکاری لازم را برای حفظ سلامت دانش‌آموزان داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم‌ و تربیت است، بیان کرد: این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و فراهم‌سازی فرصت لازم برای کنترل شرایط اتخاذ شده است.