رئیس پلیس راه استان خبر داد:

تجاوز به چپ وانت در قزوین جان راکب موتورسیکلت را گرفت

کد خبر : 1718425
رئیس پلیس راه استان از وقوع حادثه رانندگی بین یک دستکاه وانت پیکان و یک دستکاه موتورسیکت و مرگ راکب موتورسیکلت در این سانحه خبر داد.

به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی  روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در کیلومتر ۳ محور روستایی طزرکش از توابع بخش کوهین بلافاصله عوامل پلیس راه  در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه وانت پیکان که در مسیر شمال به جنوب محور در حال حرکت بوده با عبور از خط ممتد و  تجاوز به چپ با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده که متاسفانه راکب موتورسیکلت که مرد ۶۵ ساله بوده به دلیل شدت جراحات در محل جان باخته است.

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: کارشناسان پلیس راه علت حادثه را  تجاوز به چپ راننده وانت پیکان به دلیل نقض ماده ۱۱۹ آئین نامه راهور تشخیص داده اند.

سرهنگ تقی خانی با بیان اینکه موتورسیکلت تقریبا وسیله ارزان قیمتی تلقی شده و دارای قدرت مانور زیاد با فضای اشغال کم می باشد توسط برخی اقشار بویژه کشاورزان مورد استفاده قرار می‌گیرد و این قشر فاقد گواهینامه مجاز بوده و یا در هنگام موتورسواری از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند  در موارد مشابه حادثه امروز به شدت آسیب دیده و بعضا جان خود را از دست می دهند لذا از راکبین موتورسیکلت درخواست کرد با توجه به غیر ایمن بودن موتورسیکلت و آسیب پذیری بالای راکب و ترک نشینان آن در صورت بروز حادثه خود را ملزم به رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی  کرده و حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند.

