وی افزود: این ناحیه با مساحت ۸۳ هکتار، دارای ۷۳ قرارداد سرمایه‌گذاری و ۳۸ واحد بهره‌بردار با اشتغال ۸۰۰ نفر است.

برنهاد با اشاره به تکمیل زیرساخت‌ها در ناحیه صنعتی گفت: این ناحیه دارای ایستگاه آتش‌نشانی مجهز به خودروی اطفای حریق، ساختمان اورژانس و تصفیه‌خانه فاضلاب است. تاکنون دو مدول تصفیه‌خانه اجرا شده و امکان تصفیه پساب واحدهای صنعتی فراهم شده است.

به گفته وی، این ناحیه در راستای قانون نحوه واگذاری اداره امور شهرک‌ها به شرکت خدماتی صنعتگران واگذار شده و امور راهبری به‌صورت مطلوب در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان کازرون به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی افزود: این ناحیه صنعتی بستر بسیار مناسبی برای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با هدف ایجاد ارزش افزوده است. همچنین فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی از جمله تولید انواع موتورسیکلت، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی را فراهم کرده و ظرفیت‌های جدید نیز در حال شکل‌گیری است.

وی ادامه داد: با توجه به تکمیل عمده اراضی صنعتی و تقاضامحور بودن این ناحیه، آمادگی اجرای طرح توسعه از طریق الحاق اراضی اطراف متعلق به سایر نهادها را داریم.

برنهاد همچنین با اشاره به وضعیت تأمین برق گفت: با نزدیک شدن به تکمیل ظرفیت واگذاری برق، خط انتقال برق اختصاصی از پست برق کازرون با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال اجراست و انتظار داریم فرمانداری ویژه برای تخصیص اعتبار جهت تکمیل این خط اقدام کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین از پیگیری برای تکمیل شبکه فیبر نوری داخل ناحیه خبر داد و بیان کرد: شبکه فیبر نوری تا ورودی ناحیه اجرا شده و ادامه آن از طریق مخابرات فارس در حال پیگیری است.