مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خبرداد؛
انعقاد ۷۳ قرارداد سرمایهگذاری در ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس از انعقاد ۷۳ قرارداد سرمایهگذاری در ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون به عنوان بزرگترین ناحیه صنعتی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز دوشنبه سوم آذر در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون، این ناحیه را یکی از بهترین و فعالترین نواحی صنعتی استان و کشور عنوان کرد و گفت: این ناحیه بزرگترین ناحیه صنعتی استان فارس است.
وی افزود: این ناحیه با مساحت ۸۳ هکتار، دارای ۷۳ قرارداد سرمایهگذاری و ۳۸ واحد بهرهبردار با اشتغال ۸۰۰ نفر است.
برنهاد با اشاره به تکمیل زیرساختها در ناحیه صنعتی گفت: این ناحیه دارای ایستگاه آتشنشانی مجهز به خودروی اطفای حریق، ساختمان اورژانس و تصفیهخانه فاضلاب است. تاکنون دو مدول تصفیهخانه اجرا شده و امکان تصفیه پساب واحدهای صنعتی فراهم شده است.
به گفته وی، این ناحیه در راستای قانون نحوه واگذاری اداره امور شهرکها به شرکت خدماتی صنعتگران واگذار شده و امور راهبری بهصورت مطلوب در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در ادامه با اشاره به ظرفیتهای شهرستان کازرون بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی افزود: این ناحیه صنعتی بستر بسیار مناسبی برای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با هدف ایجاد ارزش افزوده است. همچنین فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی از جمله تولید انواع موتورسیکلت، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی را فراهم کرده و ظرفیتهای جدید نیز در حال شکلگیری است.
وی ادامه داد: با توجه به تکمیل عمده اراضی صنعتی و تقاضامحور بودن این ناحیه، آمادگی اجرای طرح توسعه از طریق الحاق اراضی اطراف متعلق به سایر نهادها را داریم.
برنهاد همچنین با اشاره به وضعیت تأمین برق گفت: با نزدیک شدن به تکمیل ظرفیت واگذاری برق، خط انتقال برق اختصاصی از پست برق کازرون با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال اجراست و انتظار داریم فرمانداری ویژه برای تخصیص اعتبار جهت تکمیل این خط اقدام کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین از پیگیری برای تکمیل شبکه فیبر نوری داخل ناحیه خبر داد و بیان کرد: شبکه فیبر نوری تا ورودی ناحیه اجرا شده و ادامه آن از طریق مخابرات فارس در حال پیگیری است.