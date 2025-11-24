خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس خبرداد؛

انعقاد ۷۳ قرارداد سرمایه‌گذاری در ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون

انعقاد ۷۳ قرارداد سرمایه‌گذاری در ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون
کد خبر : 1718392
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از انعقاد ۷۳ قرارداد سرمایه‌گذاری در ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون به عنوان بزرگترین ناحیه صنعتی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز دوشنبه سوم آذر در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون، این ناحیه را یکی از بهترین و فعال‌ترین نواحی صنعتی استان و کشور عنوان کرد و گفت: این ناحیه بزرگ‌ترین ناحیه صنعتی استان فارس است.

وی افزود: این ناحیه با مساحت ۸۳ هکتار، دارای ۷۳ قرارداد سرمایه‌گذاری و ۳۸ واحد بهره‌بردار با اشتغال ۸۰۰ نفر است.

برنهاد با اشاره به تکمیل زیرساخت‌ها در ناحیه صنعتی گفت: این ناحیه دارای ایستگاه آتش‌نشانی مجهز به خودروی اطفای حریق، ساختمان اورژانس و تصفیه‌خانه فاضلاب است. تاکنون دو مدول تصفیه‌خانه اجرا شده و امکان تصفیه پساب واحدهای صنعتی فراهم شده است.

به گفته وی، این ناحیه در راستای قانون نحوه واگذاری اداره امور شهرک‌ها به شرکت خدماتی صنعتگران واگذار شده و امور راهبری به‌صورت مطلوب در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان کازرون به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی افزود: این ناحیه صنعتی بستر بسیار مناسبی برای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با هدف ایجاد ارزش افزوده است. همچنین فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی از جمله تولید انواع موتورسیکلت، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی را فراهم کرده و ظرفیت‌های جدید نیز در حال شکل‌گیری است.

وی ادامه داد: با توجه به تکمیل عمده اراضی صنعتی و تقاضامحور بودن این ناحیه، آمادگی اجرای طرح توسعه از طریق الحاق اراضی اطراف متعلق به سایر نهادها را داریم.

برنهاد همچنین با اشاره به وضعیت تأمین برق گفت: با نزدیک شدن به تکمیل ظرفیت واگذاری برق، خط انتقال برق اختصاصی از پست برق کازرون با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال اجراست و انتظار داریم فرمانداری ویژه برای تخصیص اعتبار جهت تکمیل این خط اقدام کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین از پیگیری برای تکمیل شبکه فیبر نوری داخل ناحیه خبر داد و بیان کرد: شبکه فیبر نوری تا ورودی ناحیه اجرا شده و ادامه آن از طریق مخابرات فارس در حال پیگیری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب