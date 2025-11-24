استقرار سایت پرتابل تلفن همراه در الیت چالوس

به گزارش ایلنا، جلسه مدیریت بحران حوزه ارتباطات در منطقه مرزن آباد شهرستان چالوس در اداره کل ارتباطات استان تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات استان ضمن تشریح آخرین وضعیت ارتباطات در منطقه سه راه دزبن تا روستاهای دلیر و الیت بخش مرزن آباد، اظهار کرد: بر اساس بررسی های بعمل آمده پوشش ارتباطات ثابت و سیار در محدوده روستاهای دلیر و الیت بخش مرزن آباد شهرستان چالوس نرمال بوده و تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.

اعزی در ادامه با اشاره دستور ویژه استاندار مازندران و پیگیری مدیرکل مدیریت بحران استانداری مبنی بر تقویت ارتباطات در محدوده جنگل‌های روستای الیت، گفت؛ در این خصوص با همکاری مخابرات منطقه مازندران و معاونت ارتباطات سیار این مجموعه یک سایت تلفن همراه پرتابل به منطقه اعزام گردیده و راه اندازی شد.

رئیس کارگروه توسعه ارتباطات استان با اشاره به استقرار این سایت پرتابل تا پایان اطفای حریق در این منطقه، تصریح کرد؛ تیم های فنی و تخصصی معاونتهای شبکه و سیار مخابرات در حالت آماده باش بوده و در صورت نیاز به هرگونه خدمات مخابراتی، آماده اعزام به منطقه و رفع مشکلات ارتباطی هستند.

گفتنی است در پی نیاز به تامین ارتباطات تلفن همراه در منطقه الیت شهرستان چالوس، یک دستگاه سایت پرتابل با هدف پوشش تکنولوژی های نسل دوم و چهارم تلفن همراه به این روستا اعزام و راه اندازی شد.

