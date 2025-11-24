ترافیک سنگین در محور کرج–چالوس/ سایر محورهای البرز روان است

داریوش باقرجوان، سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: امروز صبح دوشنبه سوم آذرماه، طبق گزارش‌های دریافتی، ترافیک در محور کرج–چالوس در مسیر جنوب به شمال، سنگین است.

وی افزود: تردد در آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت روان گزارش می‌شود.

باقرجوان ادامه داد: در آزادراه تهران–کرج، محدوده گلدشت ترافیک سنگین است؛ اما تردد در آزادراه قزوین–کرج–تهران در باند جنوبی روان گزارش شده است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با بیان اینکه سایر محورهای مواصلاتی استان دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند، گفت: بر اساس رصدهای جوی، هیچ‌گونه پدیده خاص جوی در محورهای استان مشاهده یا گزارش نشده است.

وی در پایان از کاربران جاده‌ای خواست: رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت غیرمجاز نقش مهمی در جلوگیری از حوادث دارد؛ رانندگان حتما اصول ایمنی را رعایت کنند.

