به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی در گفت‌وگو با خبرنگاران، گفت: در محل آتش‌سوزی حضور دارم و درخواست بالگرد برای کمک به اطفای حریق انجام گرفته است.

وی افزود: مجوز پرواز بالگردها از ارومیه و تبریز گرفته شده و تا ساعتی دیگر به منطقه خواهند رسید. در حال اطفای حریق هستیم و منطقه سخت گذر است.

وی با اشاره به وسعت بالای آتش‌سوزی، ادامه داد: باد باعث گسترش آتش سوزی شده و همکاران هلال‌احمر، منابع طبیعی، بسیج و مردم محلی در حال خاموش کردن آتش هستند.

فرشی تاکید کرد: طبیعت‌گردان و شهروندان هنگام روشن کردن آتش حتماً آن را خاموش کنند، چرا که احتمالاً عوامل انسانی باعث بروز این حریق شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اظهار کرد: مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های تبریز و بناب قطع شده و اکنون این نیروگاه‌ها از گاز طبیعی استفاده می‌کنند.

وی درباره وضعیت قرمز آلودگی هوای تبریز و فعالیت برخی صنایع آلاینده از جمله صنایع پتروشیمی و کوره‌های آجرپزی اطراف شهر نیز گفت: تیم‌های بازرسی از صنایع آلاینده، متشکل از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، محیط‌زیست و دانشگاه علوم پزشکی، گشت‌هایی انجام می‌دهند و با بازدید از صنایع آلاینده دستور تعطیلی آن‌ها را صادر می‌کنند و تاکنون چند کارگاه و صنایع آلاینده تعطیل شده‌اند.

گزارش تکمیلی و برآورد میزان خسارت پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.

