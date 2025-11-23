بالگرد برای اطفای آتشسوزی جنگلهای نمنق جلفا اعزام شد/توقف مازوت سوزی تبریز و بناب
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از اعزام بالگرد برای اطفای آتشسوزی گسترده جنگلهای نمنق جلفا خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی در گفتوگو با خبرنگاران، گفت: در محل آتشسوزی حضور دارم و درخواست بالگرد برای کمک به اطفای حریق انجام گرفته است.
وی افزود: مجوز پرواز بالگردها از ارومیه و تبریز گرفته شده و تا ساعتی دیگر به منطقه خواهند رسید. در حال اطفای حریق هستیم و منطقه سخت گذر است.
وی با اشاره به وسعت بالای آتشسوزی، ادامه داد: باد باعث گسترش آتش سوزی شده و همکاران هلالاحمر، منابع طبیعی، بسیج و مردم محلی در حال خاموش کردن آتش هستند.
فرشی تاکید کرد: طبیعتگردان و شهروندان هنگام روشن کردن آتش حتماً آن را خاموش کنند، چرا که احتمالاً عوامل انسانی باعث بروز این حریق شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اظهار کرد: مازوتسوزی در نیروگاههای تبریز و بناب قطع شده و اکنون این نیروگاهها از گاز طبیعی استفاده میکنند.
وی درباره وضعیت قرمز آلودگی هوای تبریز و فعالیت برخی صنایع آلاینده از جمله صنایع پتروشیمی و کورههای آجرپزی اطراف شهر نیز گفت: تیمهای بازرسی از صنایع آلاینده، متشکل از اداره کل صنعت، معدن و تجارت، محیطزیست و دانشگاه علوم پزشکی، گشتهایی انجام میدهند و با بازدید از صنایع آلاینده دستور تعطیلی آنها را صادر میکنند و تاکنون چند کارگاه و صنایع آلاینده تعطیل شدهاند.
گزارش تکمیلی و برآورد میزان خسارت پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.