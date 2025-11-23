به گزارش خبرنگار ایلنا، آلودگی هوا در این شهر چنان سنگین شده که گویی لایه‌ای از دود غلیظ روی سر مردم نشسته است.

نفس‌کشیدن ساده هم دشوار شده؛ سرفه، سردرد، بی‌حالی و تپش قلب، سهم روزانه مردمی است که می‌شنوند «هوا آلوده است»، اما عملاً فرصت یا چاره‌ای برای دور شدن از این آلودگی ندارند.

امروز، برای دومین روز متوالی، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدندوبا وجود توصیه‌های مکرر مبنی بر پرهیز از تردد غیرضروری، خیابان‌ها اما چهره‌ای متفاوت از هشدارها نشان می‌دهند؛ ترافیک سنگین، صف خودروهای شخصی و ازدحام در بازارها تصویر غالب شهر است. گویی مردم میان انتخاب دشوار «زندگی روزمره» و «حفظ سلامتی»، ناچار اولی را برگزیده‌اند.انگار بحران تنها روی کاغذ اعلام شده و در زندگی واقعی کسی آن را جدی نمی‌گیرد.

برخی از شهروندان می‌گویند تعطیلی مدارس و ادارات کمکی به کاهش رفت‌وآمد نکرده و بسیاری به‌جای ماندن در خانه، راهی بازار یا کارهای عقب‌افتاده شده‌اند. از سوی دیگر، ضعف حمل‌ونقل عمومی و نگرانی مردم از استفاده از وسایل عمومی باعث شده خودروهای شخصی همچنان انتخاب اول باشد؛ انتخابی که وضعیت هوا را بدتر می‌کند.

گویی سلامت، دیگر جایگاهی در اولویت‌های مردم ندارد؛ نه از سر بی‌تفاوتی، بلکه از سر اجبار. انگار هرکس در فکر کار، نان، خرید یا رسیدن به مقصدی است، جز فکر کردن به ریه‌هایی که با هر نفس، حجم تازه‌ای از دود را فرو می‌برند.

در حالی‌که کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند سلامت شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی‌–تنفسی را تهدید کند، به نظر می‌رسد هنوز درک عمومی از خطر آلودگی هوا به اندازه‌ای جدی نشده که سبک زندگی مردم را تغییر دهد

شهری که زمانی زنده بود، حالا زیر پتوی خاکستری محبوس شده و کسی نمی‌داند این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؛ فقط واضح است که این شهر دیگر جایی برای تنفس ندارد.

