سرپرست اداره حقوقی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان:

اسناد مالکیت مجموعه بیشاپور و چندین اثر تاریخی فارس صادر شد
سرپرست اداره حقوقی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، از صدور مجموعه‌ای از اسناد مالکیت تک‌برگ برای چندین اثر تاریخی و املاک ارزشمند استان در آبان‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا،  داریوش اسدی گفت: پیگیری‌های مستمر اداره حقوقی و همکاری مؤثر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس، منجر به ثبت رسمی این املاک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و تملک آنها توسط میراث‌فرهنگی شد.

سرپرست اداره حقوقی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود :ثبت مالکیت این آثار، گام مهمی در حفاظت حقوقی و صیانتی از میراث تاریخی استان به شمار می‌رود.

اسدی ادامه داد: اسناد مالکیت عرصه مجموعه تاریخی بیشاپور کازرون به مساحت ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ مترمربع صادر شده و این مجموعه ارزشمند رسماً در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته است.

وی همچنین از ثبت سند منزل اهدایی به میراث فرهنگی در شهرستان داراب، سند مالکیت تپه تاریخی تل شیخ حسن سوری در شیبکوه فسا و تل تاریخی سفید در شهرستان فسا وهمچنین علاوه بر این، سند مالکیت منزلی در محدوده بقعه تاریخی شیخ یوسف سروستانی نیز صادر شده و به مجموعه املاک تحت تملک میراث‌فرهنگی افزوده شده است.

سرپرست اداره حقوقی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر را صدور اسناد ده فقره از املاک واقع در حریم درجه یک تخت‌جمشید به مساحت ۴۰ هزار مترمربع عنوان کرد و گفت: این اقدام نقش بسزایی در تقویت حریم حفاظتی این محوطه جهانی، پیشگیری از تعرضات و استحکام جایگاه حقوقی آن خواهد داشت.

سرپرست اداره حقوقی میراث‌فرهنگی فارس در پایان اظهار امیدواری کرد: با ادامه هماهنگی‌ها با اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، اسناد مالکیت سایر املاک تاریخی که در مرحله کارشناسی و پیگیری قرار دارند نیز به‌زودی صادر خواهد شد.

