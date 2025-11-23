به گزارش ایلنا، کاظم اکرمی در بازدیدی که به همراه احمد نظری مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی از منطقه ویژه اقتصادی شیراز داشت، اظهار کرد: بارها این منطقه را مورد ارزیابی قرار داده و اهتمام ویژه‌ای نسبت به محصولات و تولیدات استان دارد.

بازرس کل استان فارس افزود: کارهای انجام شده در منطقه پیچیدگی خاصی ندارد اما توانایی‌های صنعتگران و تولیدکنندگان محدود است و سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی کل استان همراه و کمک حال همه تولیدکنندگان خواهند بود.

رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور از حمایت قاطع سازمان بازرسی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاری سالم در منطقه ویژه اقتصادی شیراز خبر داد.

اکرمی تصریح کرد: هر اقدامی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری سالم و درآمدها مشروع باشد و تولیدکنندگان فعال در خط مقدم کار مورد حمایت کامل قرار خواهند گرفت.

وی تاکید کرد: حمایت از تولید و تحقق شعار سال سرلوحه کار تمام مسئولین سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.

بازرس کل استان فارس به مسائل مختلف مطرح شده در جلسه اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون ترانزیت برق، تسهیلات ریالی و ارزی، حواله‌های ارزی و سرمایه در گردش مورد توجه سازمان بوده و کمک به حل آنها انجام می‌شود.

اکرمی افزود: پرونده‌های مختلفی به سازمان ارسال می‌شود و بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به تولیدکنندگان به طرق مختلف حل می‌شود و در صورت عدم توان حل مشکل در استان، همکاران مرکز وارد عمل می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری سایر نهادها از جمله استانداری، معاونین استاندار، دستگاه قضایی، آب و برق در حل مشکلات تولیدکنندگان و اجرای پروژه‌ها در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و سایت های زیر مجموعه مشهود است و سازمان بازرسی در همه حوزه‌ها آماده حمایت است.

