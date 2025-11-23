مدیر تعاون روستایی استان خبرداد:
تسویه ۱۰۰ درصد بهای سویا در گلستان کمتر از ۱۰ روز
مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: برای نخستین بار بهای سویا تحویلی کشاورزان استان در کمتر از ۱۰ روز بهطور کامل تسویه شد. این روند، انگیزه تولیدکنندگان را افزایش داده و زمینهساز توسعه کشت محصولات راهبردی در استان خواهد بود.
به گزارش ایلنای گلستان، محمدرضا جامی با اشاره به روند خرید و پرداخت مطالبات سویاکاران گفت: تاکنون ۳۹۴۱ تن سویا از کشاورزان گلستان خریداری شده که ارزش آن به ۱۷۰ میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: برای اولینبار توانستیم بهای محصول خریداریشده را در مدت کمتر از ۱۰ روز بهطور کامل تسویه کنیم؛ اقدامی که نقش مهمی در تقویت نقدینگی کشاورزان و حمایت از چرخه تولید دارد.
جامی با بیان اینکه تسریع در پرداخت مطالبات از اولویتهای تعاون روستایی است، اظهار کرد: این روند، انگیزه تولیدکنندگان را افزایش داده و زمینهساز توسعه کشت محصولات راهبردی در استان خواهد بود.