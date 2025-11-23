خبرگزاری کار ایران
گسترش آتش‌سوزی در الیت چالوس پس از هشت روز متوقف شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از توقف گسترش دامنه آتش‌سوزی در منطقه الیت چالوس پس از هشت خبر داد و گفت: با حضور ۴۰ تیم عملیاتی زمینی و هشت بالگرد، امیدواریم در روزهای آینده آتش به طور کامل مهار شود.

به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی روز یکشنبه اظهار کرد: اکنون ۵۲۰ نفر که نیروی تخصصی هستند در منطقه برای اطفای حریق حضور دارند و همچنین نیروهای متخصص مهار آتش از سازمان آتش نشانی تهران و البرز نیز به منطقه اعزام شدند.

وی خاطر نشان کرد: به مهار آتش در کانون های غرب و جنوب منطقه الیت برای امروز در صورت نوزدیدن باد بسیار امیدوار هستیم و با همبستگی ایجاد شده و ورود همه جانبه مردم و متولیان امر امیدواریم این چالش هرچه سریع تر به پایان برسد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران خاطر نشان کرد: حمایت های ملی دولت برای مهار آتش سوزی جنگل الیت قابل ستایش است و هر تجهیزاتی که درخواست داده شد با تلاش های صورت گرفته با قید فوریت در اختیار یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته است.

محمدی ادامه داد: علاوه بر بکارگیری هشت فروند بالگرد دو فروند هواپیمای ایلوشین نیز هشت بار آب مخازن ۴۰ تنی خود را بر روی کانون‌های آتش تخلیه کرد که موفقیت آمیز بود.

به گزارش ایلنا، عرصه‌های جنگلی محدوده روستای «الیت» از توابع بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس حدود سه هفته است که درگیر آتش‌سوزی شده و در یک هفته اخیر بر شدت آتش این عرصه‌های جنگلی و مرتعی نیز افزوده شده است.

این آتش‌سوزی که برای مهار آن ظرفیت‌های استانی، ملی و حتی خارجی به کار گرفته شد، هنوز مهار نشده و دود ناشی از سوختن برگ‌ها و درختان منطقه را فرا گرفته است.

با وجود به کارگیری هواپیمای آتش‌نشان ایلوشین، چند فروند بالگرد، حدود ۴۰۰ نفر نیروی امدادی متشکل از نیروهای مردمی، کوهنوردان، محیط‌بانان، جنگل‌بان‌ها و آتش‌نشانان از گیلان و مازندران، به دلیل خشکی بسیار زیاد منطقه، وجود تنه‌های درختان و لاش‌برگ‌ها، دشواری دسترسی به منطقه آتش‌سوزی و وضعیت هوا، آتش‌سوزی کماکان ادامه دارد. در حال حاضر گستره آتش‌سوزی حدود هشت هکتار اعلام شده است.

 

