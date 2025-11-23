خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی مستقیم مدیرکل کار هرمزگان با کارآفرینان برتر؛ تأکید بر رفع موانع تولید و حمایت پایدار

همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در دیدار با جمعی از اعضای کانون کارآفرینان برتر استان، بر ضرورت تقویت ارتباط با فعالان اقتصادی، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت مستمر از کسب‌وکارهای خلاق تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان به همراه مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال و رئیس اداره کارآفرینی این اداره‌کل، با جمعی از اعضای کانون کارآفرینان برتر استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، برخورداری مدیرکل این مجموعه در این نشست کارآفرینان را از مهم‌ترین عوامل رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان دانست و گفت: صاحبان کسب‌وکارهای خلاق نقش کلیدی در توسعه اقتصادی هرمزگان دارند و حمایت از آن‌ها جزو اولویت‌های اصلی ماست.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی افزود: برگزاری چنین جلساتی فرصتی فراهم می‌کند تا مسائل و نیازهای کارآفرینان با دقت بیشتری شناخته شود و بتوانیم برای رفع موانع تولید و توسعه کسب‌وکارها اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

برخورداری در تشریح برنامه‌های اداره‌کل اظهار داشت: از ابتدای مسئولیت، دو مأموریت را در حوزه اشتغال به‌طور ویژه دنبال کرده‌ایم؛ نخست تسهیل‌گری و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی، و دوم حمایت مستمر از کارآفرینان و فعالان تولید در راستای تحقق اشتغال پایدار.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با بیان اینکه دغدغه مشترک همه کارآفرینان رفع موانع تولید و گسترش مسیرهای توسعه کسب‌وکار است، تأکید کرد: دیدگاه‌ها و پیشنهادهای این کانون می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری‌ها و تقویت زیست‌بوم کارآفرینی استان کمک کند.

در پایان، اعضای کانون کارآفرینان برتر هرمزگان ضمن بیان نظرات، نیازهای حمایتی و پیشنهادهای خود، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه کارآفرینی در استان تأکید کردند.

