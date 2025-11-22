کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی اعلام کرد:
تعطیلی مدارس شهرهای اراک و ساوه شازند برای دومین روز متوالی / آموزشها در بستر سامانه شاد انجام میشود
شهروندان از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند
مدارس شهرهای اراک، ساوه و شازند فردا یکشنبه 2 آذر ماه برای دومین روز متوالی در هفته جاری با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی تعطیل و آموزش در بستر شاد برگزار میشود. در اطلاعیهای که شنبه شب اول آذر ماه از سوی کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی صادر شده، عنوان شده است که با توجه به روند افزایشی شاخص آلایندگی هوای شهرهای اراک، ساوه و شازند جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیات اتخاذ شده، تمام دورههای آموزشی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در شهرهای اراک، ساوه و شازند و روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبر آباد، غینر، راشان، دهپول، علیآباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجیآباد، گاوخانه، جمال آباد، مرزیجران، خانهمیران و نظمآباد فردا یکشنبه 2 آذر ماه در نوبت صبح و عصر به صورت مجازی و در بستر سامانه شاد برگزار خواهد شد و مهدهای کودک و مراکز پیشدبستانی تعطیل هستند.
موافقت با دور کاری مادران دارای کودکان زیر 2 سال و کارمندان دارای بیماری زمینهای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی توسط ادارهکل حفاظت محیطزیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد توسط شهرداریهای اراک، ساوه و شازند و تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر تأکیدات کارگروه اضطرار آلودگی هوا است.
در اطلاعیهای که از سوی کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی صادر شده است، از عموم شهروندان به ویژه گروههای سنی حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی، بیماران دارای بیماریهای زمینهای و همچنین مادران باردار درخواست شده که از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند. شهروندان در صورت الزام برای تردد در فضای باز از ماسک استفاده کنند و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات را به منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا جدی بگیرند.