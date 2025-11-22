به گزارش ایلنا، مجید محبی شامگاه شنبه افزود: بر اساس تصمیم مدیریت بحران استان، مدارس پنج شهرستان منطقه سیستان شامل زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در تمام مقاطع تحصیلی و در ۲ شیفت صبح و عصر روز یکشنبه به شکل غیرحضوری دایر خواهند بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این تصمیم در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط اتخاذ شده است از خانواده‌ها خواست توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و همکاری لازم را برای حفظ سلامت دانش‌آموزان داشته باشند.

