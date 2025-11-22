به گزارش ایلنا، مظاهر سعیدی افزود: بر اساس این قانون، تمامی فاکتورها و صورتحساب‌های صادر شده توسط مؤدیان باید در سامانه ثبت شود و این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد. زمانی که اسناد درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان در اختیار سازمان باشد، شفافیت مالی بالا می‌رود و امکان تخلف به حداقل می‌رسد.

وی ادامه داد: در 7 ماهه نخست در سال جاری 3560 میلیارد ریال مالیات و جرایم ناشی از فرار مالیاتی تشخیص داده شده که تاکنون 750 میلیارد ریال آن وصول شده است. فرایند دادرسی و قطعی شدن این مالیات‌ها زمان‌بر است اما با قطعی شدن، میزان وصولی‌ها تا پایان سال افزایش خواهد یافت.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده و اظهار داشت: تاکنون 8 عملیات بازرسی ناگهانی از مؤدیان در استان انجام شده و اسناد و مدارک آنان بررسی شده است. اجرای این ماده قانونی مالیات‌های مستقیم تأثیر بسزایی در اجرای فرایندهای مالیاتی داشته است.

سعیدی به همکاری‌های مردم در حوزه شناسایی موارد فرار مالیاتی از طریق سامانه سوت‌زنی اشاره داشته و تصریح کرد: در این راستا سامانه سوت‌زنی با شماره 1526 راه‌اندازی شده تا مردم بتوانند موارد فرار مالیاتی از جمله صدور رسیدهای غیرواقعی یا دریافت‌های زیرمیزی و مواردی از این دست را گزارش دهند.

وی به روند فعالیتی اداره‌کل امور مالیاتی استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: در سطح این اداره‌کل 2 اداره تخصصی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی فعال هستند که وظیفه رصد و بررسی موارد مشکوک را بر عهده دارند و با ابزارهای قانونی، موارد فرار مالیاتی را شناسایی و مالیات آن را وصول می‌کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به مهمترین اهدافی که در روند فعالیتی خود پیگیری می‌کند اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: هدف سازمان امور مالیاتی حرکت به سمت شفافیت و عدالت مالیاتی است و با اجرای قوانین جدید، فرار مالیاتی در استان و کشور به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.

