انهدام باند حفاران غیرمجاز در شهرستان ماسال
فرمانده انتظامی ماسال از دستگیری ۵ عضو یک باند حفاری غیرمجاز در یکی از روستا‌های ییلاقی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی ترازی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه حفاری غیرمجاز اشیای تاریخی در یکی از مناطق ییلاقی شهرستان ماسال، پس از تحقیقات نامحسوس و تایید صحت موضوع، ماموران انتظامی به این روستای ییلاقی اعزام شدند.

وی افزود: با اعزام ماموران به منطقه، متهمان ۲۷، ۴۱، ۴۲، ۴۶ و ۵۴ ساله با حکم قضایی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. 

سرهنگ ترازی گفت: ۲ چکش برقی، ۲ دستگاه بی سیم دستی و یک عدد دوربین شلنگی از متهمان کشف و ضبط شد.

 

