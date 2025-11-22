خبرگزاری کار ایران
استاندار: دو بیمارستان بزرگ البرز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد

کد خبر : 1717562
استاندار البرز گفت: بیمارستان ۲۶۰ تختی سیدالشهدا(ع) کرج و بیمارستان ۱۳۵ تختی کمالشهر هر دو به مرز ۹۰ درصد پیشرفت رسیده‌اند و به زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در نشست بررسی روند پیشرفت پروژه های بیمارستانی استان که روز شنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد با اشاره به روند ساخت بیمارستان سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت مصوب ۲۶۰ تخت از سال ۱۳۹۵ آغاز شد اما چندین سال رها شده بود. طی چهار سال اخیر با پیگیری‌های جدی، روند ساخت آن احیا شد و امروز در مراحل پایانی قرار دارد.

وی درباره بیمارستان کمالشهر نیز توضیح داد: عملیات احداث بیمارستان ۱۳۵ تختی کمالشهر نیز از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود، اما تا سال ۱۴۰۰ تنها ۱۸ درصد پیشرفت داشت و نیمه‌کاره به دولت سیزدهم و سپس دولت چهاردهم رسید. با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اکنون این پروژه نیز به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت رسیده است.

