خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای پنج شهر آذربایجان غربی ناسالم است/خودداری کودکان و سالمندان از تردد غیر ضروری در فضای باز

هوای پنج شهر آذربایجان غربی ناسالم است/خودداری کودکان و سالمندان از تردد غیر ضروری در فضای باز
کد خبر : 1717519
لینک کوتاه کپی شد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: آخرین شاخص کیفیت هوا در آذربایجان غربی نشان می‌دهد هوای مهاباد و شاهین‌دژ ناسالم برای همه افراد است و در ارومیه،‌ پیرانشهر و خوی، هوا ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است.

به گزارش ایلنا، سعید موسوی، بابیان اینکه شاخص کیفیت هوای امروز در شهرستان‌های مختلف استان متفاوت است،گفت: طی آخرین پایش در ساعت ۱۱ امروز اول آذر، در مرکز استان (ارومیه)، شاخص ۲۴ ساعته ۱۱۷ و شاخص لحظه‌ای ۱۱۵ ثبت شده است که هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی ادامه داد: در پیرانشهر شاخص ۲۴ ساعته؛ ۱۴۱ و شاخص لحظه‌ای؛ ۱۶۱ است به این معنا که حتی افراد سالم نیز ممکن است تحت تأثیر آلاینده‌ها قرار بگیرند.

موسوی با بیان اینکه در خوی شاخص ۲۴ ساعته؛ ۸۱ و شاخص لحظه‌ای؛ ۱۰۳ اعلام کرد و افزود: در شاهین‌دژ شاخص ۲۴ ساعته؛ ۱۵۵ و شاخص لحظه‌ای؛ ۱۲۸ و در مهاباد شاخص ۲۴ ساعته؛ ۱۸۴ و شاخص لحظه‌ای؛ ۱۵۷ ثبت شده که وضعیت ناسالم هوا را نشان می‌دهد.

معاون محیط زیست انسانی داره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی پایداری، سکون هوا و تجمع آلاینده‌ها را از علل کاهش کیفیت هوا در شهرستان‌های استان اعلام کرد. 

موسوی با تاکید بر اهمیت سلامت مردم گفت: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت امکان از ماسک‌های استاندارد استفاده کنند. همچنین کاهش استفاده از خودروهای شخصی و رعایت نکات کاهش آلودگی می‌تواند به بهبود کیفیت هوا کمک کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب