هوای پنج شهر آذربایجان غربی ناسالم است/خودداری کودکان و سالمندان از تردد غیر ضروری در فضای باز
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: آخرین شاخص کیفیت هوا در آذربایجان غربی نشان میدهد هوای مهاباد و شاهیندژ ناسالم برای همه افراد است و در ارومیه، پیرانشهر و خوی، هوا ناسالم برای گروههای حساس اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، سعید موسوی، بابیان اینکه شاخص کیفیت هوای امروز در شهرستانهای مختلف استان متفاوت است،گفت: طی آخرین پایش در ساعت ۱۱ امروز اول آذر، در مرکز استان (ارومیه)، شاخص ۲۴ ساعته ۱۱۷ و شاخص لحظهای ۱۱۵ ثبت شده است که هوا برای گروههای حساس ناسالم است.
وی ادامه داد: در پیرانشهر شاخص ۲۴ ساعته؛ ۱۴۱ و شاخص لحظهای؛ ۱۶۱ است به این معنا که حتی افراد سالم نیز ممکن است تحت تأثیر آلایندهها قرار بگیرند.
موسوی با بیان اینکه در خوی شاخص ۲۴ ساعته؛ ۸۱ و شاخص لحظهای؛ ۱۰۳ اعلام کرد و افزود: در شاهیندژ شاخص ۲۴ ساعته؛ ۱۵۵ و شاخص لحظهای؛ ۱۲۸ و در مهاباد شاخص ۲۴ ساعته؛ ۱۸۴ و شاخص لحظهای؛ ۱۵۷ ثبت شده که وضعیت ناسالم هوا را نشان میدهد.
معاون محیط زیست انسانی داره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی پایداری، سکون هوا و تجمع آلایندهها را از علل کاهش کیفیت هوا در شهرستانهای استان اعلام کرد.
موسوی با تاکید بر اهمیت سلامت مردم گفت: کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت امکان از ماسکهای استاندارد استفاده کنند. همچنین کاهش استفاده از خودروهای شخصی و رعایت نکات کاهش آلودگی میتواند به بهبود کیفیت هوا کمک کند.