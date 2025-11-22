خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی جنگل‌های سوادکوه مهار شد

آتش‌سوزی جنگل‌های سوادکوه مهار شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری از وقوع آتش سوزی در جنگل های منطقه کارمزد واقع در شهرستان سوادکوه و مهار آن خبر داد.

به گزارش ایلنا، ‌در حالی که روزهاست جنگل منطقه الیت در غرب استان مازندران درگیر آتش سوزی است و با وجود استفاده از هواپیماهای آتش نشان هنوز زبانه های آتش در این جنگل فروکش نکرد، خبر جدیدی در رابطه با عرصه های ملی مازندران منتشر شد که نشان می دهد عرصه های جنگلی کارمزد سوادکوه هم ساعت های اخیر درگیر آتش سوزی شد.

حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش سوزی شده بود که با اجرای عملیات اطفای هوایی و زمینی آتش در هفت هکتار از این عرصه خاموش شده است و تنه آتش در کمتر از یک هکتار از این عرصه های ملی هنوز شعله ور است.

گرمای هوا از یک سو و صعب‌العبور بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشه درختان خشک شده باعث شده است تا جنگل های چالوس از ابتدای هفته گذشته در چندین نوبت دچار آتش سوزی شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.

