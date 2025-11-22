خبرگزاری کار ایران
آلودگی هوا در هویزه «بنفش» و در ۶ شهر دیگر خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارد

آلودگی هوا در هویزه بنفش و ۶ شهر دیگر در وضعیت قرمز قرار دارند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۰۷:۰۰ امروز شنبه اول آذرماه، شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه هویزه ۲۳۸ بوده، بنابراین هوای این شهر در وضعیت «بسیار ناسالم» و «بنفش» قرار دارد.

این شاخص در ایستگاه شرکت ملی حفاری ایران در اهواز ۱۹۳، استانداری و نیوساید اهواز ۱۷۹، معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور ۱۷۱، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۷۹، پادادشهر اهواز ۱۸۳، ایستگاه دوم اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ۱۵۹ و ایستگاه مرکز بهداشت شرق اهواز ۱۷۲، شهرستان کارون ۱۵۹، ملاثانی ۱۷۳، ایستگاه شوشتر ۱۹۱ و ایستگاه دانشکده علوم پزشکی شوشتر ۱۶۵، ماهشهر ۱۶۸ و ایستگاه‌های بهبهان ۱۵۹ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» قرار دارند.

همچنین هوای شهرستان های اندیمشک، دزفول، آبادان، خرمشهر، شادگان، امیدیه و آغاجاری در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» می‌باشند.

بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای اندیکا، دزپارت، باغملک و هفتکل در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

انتهای پیام/
