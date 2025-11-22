افتتاح هشت خانه مهارت و ۱۴ مصوبه دستاورد سفر استاندار فارس به شهرستان سروستان
افتتاح هشت خانه مهارت، بهرهبرداری از یک واحد گلخانه و تصویب ۱۴ مصوبه عمرانی و خدماتی، مهمترین دستاوردهای سفر استاندار فارس به شهرستان سروستان بود؛ امیری در این سفر با تأکید بر هویت تاریخی و فرهنگی سروستان، آن را پشتوانهای برای توسعه پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی دانست.
به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس، در جریان سفر شهرستانی حسینعلی امیری، استاندار فارس به سروستان، که همزمان با هفته بسیج و دهه دوم فاطمیه برگزار شد، با همراهی مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، نماینده مردم سه شهرستان سروستان،کوار و خرامه، امام جمعه و فرماندار شهرستان، مجموعهای از برنامههای عمرانی و اجتماعی به اجرا درآمد.
افتتاح همزمان هشت خانه مهارت
در این سفر، با حضور استاندار فارس، آیین افتتاح 8 خانه مهارت برگزار شد که بخش مربوط به سروستان بهصورت حضوری و هفت شهرستان دیگر به شکل وبیناری با حضور همزمان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.
امیری در این آیین عدالت را یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی عنوان و تصریح کرد: عدالت در توزیع امکانات نه به معنای تساوی بلکه به معنای تخصیص منابع متناسب با نیازهای هر منطقه است.
وی مهارتآموزی و توانمندسازی را از برنامههای کلیدی توسعه روستایی دانست و اظهار داشت: بسیاری از تحصیلکردگان برای ورود به بازار کار نیازمند مهارت هستند.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در زمینه مهارتآموزی گفت: در بسیاری از نقاط دنیا گرایش به تحصیل در مقاطع مهارتی و تکنسینی بیش از مقاطع عالی مانند دکتری است از این رو باید فرهنگسازی شود تا دانشگاه رفتن صرفاً به معنای پشتمیزنشینی نباشد و کارآفرینی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
امیری در ادامه از برنامههای تحولآفرین استان فارس در قالب تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: افتتاح خانههای مهارت یکی از این برنامههاست که توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در حال اجراست. وی از همه دستگاههای اجرایی خواست در کنار این اداره کل قرار گیرند تا مهارتآموزی به کار، تولید و ثروت تبدیل شود.
توسعه گلخانهها راهبردی برای مدیریت منابع آب و افزایش تولید است
استاندار فارس در جریان سفر شهرستانی به سروستان با اشاره به سیاستهای راهبردی استان در حوزه آب گفت: یکی از مهمترین برنامههای ما تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت توسعه کشتهای گلخانهای است تا هم کشاورزی آسیب نبیند و هم منابع آب به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد.
امیری در جریان افتتاح یک واحد گلخانهای در شهرستان سروستان، با اشاره به محصولات این گلخانه اظهار داشت: محصولات این واحد از جمله فلفل دلمهای علاوه بر تأمین نیاز داخلی به بازارهای خارجی از جمله روسیه صادر میشود و این نشان میدهد که ظرفیتهای کشاورزی استان فارس نه تنها میتواند نیاز داخل را پاسخ دهد بلکه توان حضور در عرصه صادرات بینالمللی را نیز دارد.
وی تأکید کرد: توسعه کشتهای گلخانهای در استان باید با سرعت بیشتری دنبال شود، زیرا این شیوه هم بهرهوری آب را افزایش میدهد و هم زمینهساز تولید محصولات باکیفیت و اشتغال پایدار خواهد بود.
استاندار فارس خاطرنشان کرد: با حمایت دستگاههای اجرایی و همراهی کشاورزان، امیدواریم این مسیر بهعنوان یک الگوی موفق در سراسر استان گسترش یابد و به رونق اقتصادی روستاها و مناطق مختلف کمک کند.
شرکت در جلسه شورای اداری
حسینعلی امیری استاندار فارس در جلسه شورای اداری سروستان با تأکید بر پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهرستان گفت: هویت علمی و اجتماعی سروستان پشتوانهای برای توسعه پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
وی با اشاره به بزرگان و اندیشمندان سروستانی در طول تاریخ، احیای این میراث و پیوند نسل امروز با گذشته اصیل را راهکاری مهم برای تقویت سرمایه فرهنگی دانست و خواستار برنامهریزی جهت مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شد.
امیری همچنین با قدردانی از عملکرد فرماندار و همدلی مسئولان شهرستان، بر نقش بانوان در مدیریت تأکید کرد و گفت: عمل صالح معیار ارزشگذاری در محضر خداوند است.
در این جلسه ۱۴ مصوبه در حوزههای برق، گاز، بهداشت و درمان، راههای روستایی و بینشهری، کشاورزی و آب به تصویب رسید. استاندار فارس اعلام کرد منابع مالی این مصوبات پیشتر تأمین شده و اجرای آنها بلافاصله آغاز خواهد شد. وی افزود تمامی مصوبات در سایت دفتر فنی استانداری بارگذاری میشود تا مردم روند اجرای آنها را رصد کنند.
استاندار فارس در پایان از همراهی امام جمعه، نماینده مردم، فرماندار و اعضای شورای تأمین سروستان قدردانی کرد و حضور مدیران کل استان در سفرهای شهرستانی را اقدامی مؤثر برای پیشرفت منطقه دانست.