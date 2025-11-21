به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی روز جمعه در حاشیه بازدید از روند مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت چالوس اظهار کرد: آتش سوزی در ۹۵ درصد از مناطق جنگلی الیت چالوس اکنون مهار شده و تنها بخش کمی از این جنگل به صورت لکه ای در حال سوختن است.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی در اطفای آتش، حفظ جان نیروهای امدادی و مردمی است، تصریح کرد: عملیات اطفای حریق جنگل الیت با تلاش شبانه‌روزی گروه‌های مختلف امدادی و یگان پروازی از هشت‌ هکتار به حدود یک‌ هکتار کاهش یافته بود که به علت وزش باد شدید، آتش دوباره شعله‌ور شده است.

استاندار مازندران گفت: عملیات اطفای حریق در جنگل روستای الیت مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس با مشارکت بالگردهای هلال‌احمر و سپاه پاسداران و همچنین به کارگیری تیم های تخصصی و گروه های مردمی و دوستداران محیط زیست و طبیعت همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: با به کارگیری پنج فروند بالگرد و همچنین استفاده از هواپیمای ایولشین، عملیات اطفای آتش در الیت مرزن آباد به سرعت و جدیدیت بیشتری دنبال می شود و پیش بینی می شود امروز و یا در نهایت فردا، آتش به طور کامل مهار شود.

این مقام مسوول افزود: هم‌زمان، گروه‌های واکنش سریع یگان حفاظت، نیروهای محلی و داوطلبان مردمی در سطح زمین با تجهیزات انفرادی و دمنده، به مقابله با آتش پرداختند.

عرصه های جنگلی روستای "الیت" مرزن آباد در ۲ مرحله دچار آتش سوزی شد که مرحله نخست آن ۱۰ آبانماه جاری به وقوع پیوست که در نهایت پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی، آتش مهار شد.

مرحله دوم آتش سوزی در جنگل های الیت مرزن آباد نیز از روز شنبه هفته جاری آغاز شد و اکنون وارد پنجمین روز شده است که با وجود به کارگیری سه فروند بالگرد و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، بخش زیادی از آتش در عرصه های جنگلی این منطقه مهار شده است و تنها بخش کمی در حال سوختن است.

حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش سوزی شده بود که با اجرای عملیات اطفای هوایی و زمینی آتش در هفت هکتار از این عرصه خاموش شده است و تنه آتش در کمتر از یک هکتار از این عرصه های ملی هنوز شعله ور است.

گرمای هوا از یک سو و صعب‌العبور بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشه درختان خشک شده باعث شده است تا جنگل های چالوس از ابتدای هفته گذشته در چندین نوبت دچار آتش سوزی شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.

انتهای پیام/