مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس:
قامت بلند شهید گمنام حوزه فرهنگ را سربلند کرد
همزمان با فرا رسیدن هفته بسیج، فضای تالار حافظ، میزبان عطرآگین پیکر مطهر شهید گمنام ٢٩ساله عملیات والفجر ٣ شد که بعد از ٤٢ سال از مرز مهران آمده است.
به گزارش ایلنا، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پاسداشت این افتخارآفرینی؛ شهدا را تجلیگاهی برای پیوند نسل جوان با میراث ایثار و شهادت دانست.
مهدی رنجبر با اشاره به اینکه، شهدا، با جسمی گمنام اما روحی شناختهشده، نمادی از بالاترین سطح ازخودگذشتگی هستند؛ اظهار داشت: حضور آنها در کنار ما، یادآور این است که در مسیر پیشرفت فرهنگ و ادب، نباید از ارزشهای والای انسانی و معنوی غافل شویم.
رنجبر با ابراز اینکه قامت بلند شهید گمنام حوزه فرهنگ را سربلند کرد، افزود: این تجدید میثاق، حوزه فرهنگ را به یک مکان مقدستر تبدیل میکند؛ مکانی که هنر و حماسه در کنار هم رشد خواهند کرد و مزار این عزیزان، برای ما تنها یک خاک نیست؛ بلکه یک نقطه ثقل فرهنگی است و هر بار که از کنار مزارشان رد میشوم، احساس میکنیم مسئولیت بزرگتری نسبت به این آبوخاک داریم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه بیان داشت: این آیین با رویکردی متفاوت و کاملا فرهنگی، تلاش کرد تا پیوند نسل جوان و آرمانهای دفاع مقدس را عمیقتر سازد و فضایی روحانی و درعینحال شکوهمند پدید آمد که حاضران را به تاملی عمیق وادار میکرد و باید بدانیم که، شهدای گمنام برای ما فقط پیکرهای بینشان نیستند؛ آنها هویتهای جمعی ما هستند که فریاد میزنند «اصالت این ملت در ازخودگذشتگی است». تکریم این شهدا، نه یک وظیفه، بلکه یک ضرورت فرهنگی برای حفظ روح ملی ماست.
در این آیین تجدید میثاق، کارکنان حوزه فرهنگ با قرائت دعای کمیل و همراهی با تشییح شهید، پیمان بستند که یاد و راه این اسوههای ایثار را بهعنوان یک میراث فرهنگی ارزشمند در جامعه زنده نگه دارند و این مراسم با نوای مداحی بر پیکر پاک این شهید گمنام بهپایان رسید.