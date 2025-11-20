خبرگزاری کار ایران
نماینده مجلس انتقاد کرد:

عدم اجرای مصوبه ایجاد 20 بازارچه فروش آبزیان و محصولات پروتئینی در اراک

شهر اراک در فهرست شهرهای گران کشور در حوزه مواد غذایی قرار گرفته است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس از عدم اجرای مصوبه ایجاد 20 بازارچه فروش آبزیان و محصولات پروتئینی توسط شهرداری اراک انتقاد کرده و گفت: ایجاد بازارچه فروش محصولات پروتئینی گام بلندی در جهت کنترل قیمت‌ها است که متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان افزود: با وجود الزام قانونی و بخشنامه‌ای روشن، شهرداری اراک در بازه زمانی یک سال گذشته به تعهد خود برای راه‌اندازی این بازارچه‌ها عمل نکرده است. در حالی که هدف این مصوبه، رساندن گوشت و مواد پروتئینی با قیمت مناسب‌تر به دست مردم بود. 

وی به گران بودن مواد غذایی در اراک اشاره کرده و ادامه داد: متأسفانه امروز شهر اراک در فهرست شهرهای گران کشور در حوزه مواد غذایی قرار گرفته است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، اجرا نشدن همین طرح‌های تنظیم بازار و بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول به تکالیف قانونی‌شان است. 

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: ایجاد بازارچه‌های فروش محصولات پروتئینی می‌توانست نقش مهمی در کاهش هزینه‌های خانوار داشته باشد. تولیدکنندگان حوزه مواد غذایی با وجود تمامی سختی‌ها و محدودیت‌ها در حال خلق افتخار و تأمین نیاز مردم هستند. 

جمالیان تصریح کرد: انتظار می‌رود به همان اندازه که تولیدکنندگان در حال تولید و تأمین نیازهای ضروری مردم در حوزه مواد غذایی هستند، دستگاه‌های اجرایی نیز به همان اندازه به وظایف خود پایبند باشند تا در نهایت خروجی این تلاش‌ها به رفاه و دستاورد ملموس برای مردم منجر شود. 

وی از وضعیت موجود در خصوص عدم ایجاد بازارچه‌ها ابراز نارضایتی کرده و بیان داشت: بی‌توجهی به ظرفیت تولیدکنندگان داخلی و نبود سازوکار مناسب توزیع در حوزه مواد غذایی به خصوص مواد پروتئینی، علاوه بر افزایش قیمت‌ها موجب ایجاد نارضایتی عمومی در میان خانوارها شده است. 

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: بارها در نشست‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی و همچنین جلسات مشترک، ضرورت اجرای این طرح به دستگاه‌های اجرایی مسئول و ذیربط یادآوری شده، اما متأسفانه خروجی قابل قبولی در این حوزه دیده نشده است. 

جمالیان عدم اجرای این مصوبه را آسیب زدن به اعتماد عمومی دانسته و ابراز داشت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی مطلوب، پاسخگویی و شفافیت دستگاه‌های اجرایی است. وقتی یک مصوبه واضح، دارای اعتبار قانونی و پشتوانه کارشناسی، بدون دلیل موجه زمین می‌ماند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. 

وی از عدم اجرای ایجاد 20 بازارچه فروش آبزیان و محصولات پروتئینی توسط شهرداری اراک ناراضی بوده و اضافه کرد: مجموعه مدیریتی شهر باید به جای اقدامات نمایشی، نتیجه‌محور عمل کرده و با تعیین جدول زمان‌بندی دقیق، روند اجرای این طرح را به مردم اعلام کند.

