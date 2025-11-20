به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رضا مسرور در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، با تأکید بر اینکه نگاه دولت و مجلس به مناطق آزاد نسبت به گذشته تغییر کرده است، گفت: امروز اراده‌ای جدی برای بازگشت نقش راهبردی مناطق آزاد به اقتصاد کشور شکل گرفته و این امر امید تازه‌ای به فعالان اقتصادی داده است.

وی افزود: در آغاز دوره مسئولیتم حجم مشکلات فعالان اقتصادی بسیار زیاد بود، اما بخش قابل‌توجهی از این مسائل با پیگیری مدیران منطقه و حمایت وزارت اقتصاد برطرف شد.

وی گفت: منطقه آزاد ارس در شش‌ماهه نخست سال جاری با تحقق ۱۰۰ درصدی تمامی شاخص‌های اقتصادی و عملکردی، موفق به کسب رتبه اول در ارزیابی مناطق آزاد کشور شد. مدیران منطقه باید این مسیر را ادامه داده و عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنند.

مسرور از پیشرفت فرایند اصلاح قانون مناطق آزاد خبر داد و گفت: این اصلاحیه با حمایت وزیر اقتصاد بزودی به مجلس ارائه می‌شود و با اجماع‌سازی صورت‌گرفته، تصویب آن قطعی است. بسیاری از دغدغه‌های فعالان اقتصادی نیز در این اصلاحیه دیده شده است.

وی سپس به موضوع توسعه تعاملات بین‌المللی پرداخت و گفت: با وجود ظرفیت‌های بالا، هنوز همکاری ویژه‌ای با ارمنستان، آذربایجان و گرجستان انجام نشده است. همان‌گونه که عمان در جنوب می‌تواند حلقه راهبردی تجارت ایران باشد، گرجستان نیز قادر است مسیر مهمی برای دسترسی به بازارهای جهانی باشد و برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت در ارس در حال انجام است.

مسرور درباره سهمیه کالای همراه مسافر نیز اعلام کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده افزایش این سهمیه در دستور کار قرار دارد و بزودی اجرایی خواهد شد.

وی همچنین در تشریح اجرای ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد گفت: در پیشنهادی که ارائه کرده‌ایم، یا باید تفویض اختیار به سازمان‌های مناطق آزاد صورت گیرد یا انتصاب مدیران مربوطه با پیشنهاد مدیرعامل سازمان و صدور حکم توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود. اگر وزارت اقتصاد پیشگام این گام باشد، مشکلات مشابه در سایر وزارتخانه‌ها نیز برطرف خواهد شد.

مسرور در ادامه خواستار تعیین یک یا دو بانک به عنوان بانک معین منطقه آزاد ارس شد و افزود: تمرکز خدمات بانکی می‌تواند نقش مهمی در رفع نیازهای سرمایه‌گذاران ایفا کند.

وی در پایان با اشاره به مشکلات دیرینه حوزه صادرات خشکبار گفت: برای نخستین بار دستورالعمل مشخص صادرات مجدد در مناطق آزاد تدوین و تأیید گمرک را دریافت کرده و در مرحله ارسال به هیأت وزیران است. با اجرای این مصوبه، بخش مهمی از چالش‌های فعالان اقتصادی این حوزه رفع خواهد شد.

انتهای پیام/