رئیس شورای اسلامی کار فارس:
قانون کار اجرا نمیشود و مشکلات کارگران به شدت انباشته شده است
رئیس شورای اسلامی کار استان فارس، گفت: قانون کار تصویب شده اما در عمل اجرا نمیشود و بسیاری از مفاد آن نیز رعایت نمیشود.
به گزارش ایلنا، بهرام ذوبی تبار امروز در سخنانی به مناسبت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار که با حضور جمعی از مسئولان، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد استانی، جامعه عظیم کارگری، کانون بازنشستگان و کانون شوراهای اسلامی کار فارس و انجمنهای ساختمانی، افزود: هر دوره دولتها تغییر میکنند و باز هم این مشکل باقی است؛ مقام معظم رهبری هر ساله به مسئولین توصیه میکنند که به وضعیت قراردادهای موقت کارگران توجه ویژه داشته باشند، اما کارگران ما همچنان با پایان یک قرارداد ساده هیچ مصونیتی ندارند و متأسفانه بعد از آن با مشکلات متعددی مواجه میشوند.
وی با اشاره به مشکلات امنیت شغلی کارگران، ادامه داد: مگر میشود کارگری ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار داشته باشد اما هنوز امنیت شغلی نداشته باشد.
ذوبی تبار در بیان تجربه شخصی خود گفت: که برای مثال، قرارداد او که بیش از ۱۷ تا ۱۸ سال است در این حوزه فعالیت میکند، هنوز یک ماهه است. این وضعیت نه برای یک استان و نه برای یک کشور مناسب نیست؛ چگونه میتوانم از جامعه عظیم کارگری دفاع کنم وقتی خودم با چنین شرایطی روبرو هستم؟ هر دوره وزیر جدیدی وارد میشود و قول پیگیری میدهد، اما نتیجه ملموس حاصل نمیشود.
وی سپس به موضوع قانونگذاری غیرکارشناسی و عدم رعایت اصل سه جانبهگرایی در مصوبات اشاره کرد و گفت که متأسفانه بندهایی مصوب میشوند که هیچگاه به نفع جامعه کارگری نبوده و صرفاً به ضرر کارگران هستند. ما باید این مسائل را پیگیری کنیم و نمایندگان مجلس باید در عمل نشان دهند که حامی کارگران هستند، نه صرفاً در حرف.
بخشنامه ۱۷۷۷ موجب نارضایتی بین کارگر و کارفرما شده است
رئیس شورای اسلامی کار فارس به بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: این بخشنامه که اصلاح عنوان شغلی کارگران با ۲۰ سال سابقه کار را هدف قرار داده، مشکلات زیادی ایجاد کرده و موجب نارضایتی بین کارگر و کارفرما شده است. ما نمیتوانیم برای گذشته کارگران تصمیمگیری کنیم و بگوییم که آن زمان تخلف کردهاند؛ بسیاری از این مسائل باید به صورت اصولی و ریشهای حل شود.
ذوبی تبار همچنین به موارد دیگری از قانون کار و تامین اجتماعی اشاره کرد که رعایت نمیشوند و افزود: قراردادها باید در چهار نسخه تنظیم شوند؛ یک نسخه در اختیار کارگر، یک نسخه در اختیار کارفرما، یک نسخه در اختیار اداره کار و یک نسخه در اختیار شورای اسلامی کار واحد مربوطه، اما در عمل رعایت نمیشود.
رئیس شورای اسلامی کار فارس عنوان کرد: حقوق و مزایای کارگران طبق قانون ۳۶ تأمین اجتماعی باید کامل پرداخت شود، اما اغلب این موارد رعایت نمیشوند و کارگران در معرض گروکشی و تبعیض قراردادی قرار دارند.
وی به مشکلات شرکتهای بزرگ و مدیریت آنها اشاره کرد و گفت؛ در شرکتهای شستا، افزایش سن بازنشستگی، استعفاهای ناگهانی و مرخصیهای بدون حقوق وضعیت نیروهای شاغل را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین حضور اتباع بیگانه در صنایع، مشکلات تحریم، کمبود انرژی و قطعی برق باعث کاهش تولید و ایجاد آسیب برای کارگران و کارفرمایان شده است.
رئیس شورای اسلامی کار فارس با بیان مشکلات معیشتی کارگران افزود که حقوق پایین کارگران و فاصله آن با نرخ تورم به یک بحران تبدیل شده است. وقتی آمار تورم بین ۴۰ تا ۷۰ درصد اعلام میشود، تصمیمگیری برای حقوق کارگران باید شبانه و در آخرین لحظه انجام شود. این در حالی است که افزایش دستمزدها تنها سالی یک بار بررسی میشود و نه دو بار در سال، آن هم به اندازه کافی برای جبران تورم.
ذوبی تبار بر اهمیت مسکن، درمان و رفاه کارگران تأکید کرد و گفت: کارگران ما برای مسکن و خدمات درمانی با مشکلات فراوان مواجه هستند. استان فارس با وجود ظرفیت پزشکی بالا، هنوز نیازمند بیمارستانها و امکانات بیشتر برای جامعه کارگری است. بسیاری از کارگران از امکانات محدود موجود استفاده میکنند و باید پیگیری شود تا حقوق اولیه آنها تأمین شود.
وی همچنین به نقش تعاونیهای مصرف و اشتغالزایی اشاره کرد و ادامه داد: راهاندازی تعاونیهای مصرف در صنایع میتواند به رفاه اقتصادی کارگران کمک کند. بسیاری از کارگران ما از لحاظ مالی در شرایط محدود هستند، اما از نظر علمی و توانمندیهای فردی بسیار مستعدند و میتوانند با مدیریت درست به کشور کمک کنند.
رئیس شورای اسلامی کار فارس تصریح کرد: اصل سه جانبهگرایی در استان فارس رعایت میشود و مدیران استانی تلاش میکنند، اما مشکلات اصلی در سطح ملی باقی مانده است. ما نیازمند پیگیری مسئولین ارشد کشور و استان هستیم تا امنیت شغلی، رفاه و آرامش برای کارگران تضمین شود و مشکلات آنها کاهش یابد.
وی با اشاره به تجربه حضور خود در سازمان جهانی کار گفت: در اجلاس ژنو به عنوان نماینده جامعه کارگری کشور حضور پیدا کرده است. این تجربه نشان داد که حتی فقیرترین کشورها از نظریات کارشناسان کارگری بهره میبرند، اما در کشور ما بسیاری از مصوبات بدون رعایت اصل کارشناسی و سه جانبهگرایی اجرا میشوند و همواره به ضرر کارگران است.
ذوبی تبار اظهار امیدواری کرد: با پیگیری جدی مسئولین، مشکلات انباشته شده جامعه کارگری کاهش یابد. ما نیازمند اقدامات اساسی در حوزه حقوق، قراردادها، بیمه، مسکن، درمان و رفاه کارگران هستیم تا این قشر زحمتکش بتوانند با آرامش و امنیت در کشور فعالیت کنند.
وی با اشاره به نامهها و پیگیریهای متعدد خود افزود که تمامی مشکلات مطرح شده به مسئولین ارشد، نمایندگان مجلس و مدیران استانی ارائه شده است و امیدواریم با پیگیری واقعی، تغییرات ملموسی در وضعیت کارگران ایجاد شود. ما نباید کارگران را تنها رها کنیم و مسئولین باید در عمل حمایت خود را نشان دهند.
ذوبی تبار همچنین خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به بیمه، بازنشستگی، قراردادها، حقوق، مسکن و درمان کارگران باید به صورت جدی در سطح ملی پیگیری شود تا جامعه کارگری بتواند با امنیت و رفاه کافی فعالیت کند. ما از مدیران استانی قدردانی میکنیم اما مشکلات اصلی باید در سطح ملی حل شود.