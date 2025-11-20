خبرگزاری کار ایران
دبیر اجرایی خانه کارگر استان:

مطالبات کارگران باید محور اصلاح قانون کار باشد/ حذف قراردادهای موقت در مشاغل مستمر ضروری است

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با انتقاد از اجرای ناقص قانون کار تأکید کرد: این قانون باید به نفع کارگران اصلاح شود و نخستین گام، حذف قراردادهای موقت در مشاغل مستمر و تعیین دستمزد براساس تورم واقعی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مصطفی‌نژاد، در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار گفت: قانون کار یادگار سال ۱۳۶۹ و متعلق به کارگران است؛ با این حال امروز این قانون تضعیف شده اما همچنان آن را مایه برکت می‌دانیم.

وی  با بیان اینکه برخی قانون کار را مانع ایجاد اشتغال معرفی می‌کنند، اظهار کرد: این برداشت کاملاً اشتباه است. قانون کار باید متناسب با شرایط امروز اصلاح شود اما این اصلاحات نباید به نفع کارفرما باشد؛ بلکه باید در جهت تقویت حقوق کارگران انجام گیرد.

مصطفی‌نژاد تاکید کرد: قراردادهای موقت در مشاغل مستمر باید حذف شود. اگر قرار به اصلاح است، اولین اقدام باید پایان دادن به گسترش قراردادهای موقت باشد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران افزود: دستمزد باید براساس تورم واقعی و آنچه در بازار لمس می‌شود تعیین شود، نه براساس آمارهای اداری. حتی لازم است سه بار در سال دستمزد کارگران بازبینی شود.

آرزوی کارگر خوردن ماهی یکبار گوشت است

وی  وضعیت سفره کارگران را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: روزی آرزوی کارگر داشتن خودرو بود، اما امروز بسیاری از کارگران آرزوی خوردن یک‌بار گوشت در ماه را دارند.

مصطفی نژاد افزود: گوشت، مرغ و حتی حبوبات از سفره کارگران حذف شده و برنج و لبنیات نیز در آستانه حذف کامل قرار دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با اشاره به اینکه نیمی از جامعه ارومیه عضو خانه کارگر هستند، افزود: حق اعتراض باید برای کارگران به رسمیت شناخته شود. تبعیض در دستمزد و استخدام باید برداشته شود و حقوق برابر برای کارگران در نظر گرفته شود.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح قانون کار باید در مسیر حمایت از جامعه کارگری باشد و امنیت شغلی آنها را تضمین کند.

