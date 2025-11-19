به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی امروز در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با اشاره به فرا رسیدن روز ملی قهرمان و یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی دریچه ای تازه به مفهوم قهرمانی گشوده است؛ به‌گونه‌ای که قهرمان امروز تنها در میدان نبرد شکل نمی‌گیرد، بلکه سلاح او اندیشه، قلم و اثرگذاری فرهنگی است.

وی هفته کتاب را فرصتی مغتنم برای تاکید بر اهمیت کتاب، کتابخوانی و نقش بی‌بدیل فرهنگ مکتوب در توسعه کشور دانست و افزود: هیچ ملتی بدون تکیه بر فرهنگ مکتوب مسیر رشد را طی نکرده است، کتاب چراغ راه توسعه است و مطالعه باید از یک ارزش فرهنگی به یک رفتار اجتماعی تبدیل شود تا بتوان آینده‌ای پربارتر و مستحکم‌تر برای استان رقم زد.

مردانی با اشاره به نقش خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و مشارکت عمومی در ترویج مطالعه، تصریح کرد: اگر کتاب وارد زندگی روزمره مردم شود، مسیر رشد فرهنگی هموار خواهد شد.

وی همچنین از خیرین استان برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی قدردانی کرد و خواستار تداوم حضور آنان در حوزه کتابخانه‌سازی شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان از تلاش‌های کتابداران استان تقدیر کرد و گفت: نقش کتابداران در ترویج فرهنگ مطالعه ارزشمند است و می‌طلبد جایگاه آنها بیش از پیش قدر دانسته شود.

کتاب چراغ هدایت انسان و ابزار اندیشه‌ورزی است

دبیر ستاد هفته کتاب چهارمحالذ و بختیاری نیز با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، کتابخوانی را یک فریضه خواند و افزود: پیشرفت کشور با افزایش سرانه مطالعه رابطه مستقیمی دارد و این دو به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

شهرام فرجی با تصریح بر اینکه استان چهارمحال و بختیاری با وجود ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعت بکر و مردمی سخت‌کوش، همچنان نیازمند جهشی جدی در آمار مطالعه است، به مهمترین فعالیت‌های انجام شده برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اشاره کرد.

وی از انتشار بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب در سال‌های اخیر، رونمایی از آثار متعدد فرهنگی و اجرای موفق طرح‌هایی مانند نمایشگاه کتاب، اهدای کتاب به مساجد و پویش‌های کتابخوانی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برد.

دبیر ستاد هفته کتاب چهارمحال و بختیاری با اعلام شکل‌گیری نهضت کتابخوانی در استان، به خانواده‌ها پیشنهاد داد هر هفته یک کتاب برای فرزندان خود تهیه کنند و بخشی از زمان صرف‌شده در فضای مجازی را به مطالعه اختصاص دهند.

فرجی در پایان از کتابداران خواست با برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های خلاقانه، مردم را بیش از گذشته به کتابخانه‌ها جذب کنند تا چهارمحال و بختیاری بتواند به جایگاه شایسته و پیشروی خود در عرصه فرهنگی دست یابد.

چهارمحال و بختیاری با کمبود شدید کتابخانه مواجه است

مدیر کتابخانه های عمومی استان چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه کتاب و مطالعه زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، هشدار داد: جامعه‌ای که از کتاب فاصله بگیرد، دچار ضعف فکری می‌شود.

پروانه ارزانش با اشاره به آمارهای موجود از کمبود کتابخانه در استان خبر داد و گفت: متأسفانه ۱۸ روستای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر و ۱۰ شهر استان فاقد کتابخانه عمومی هستند.

وی با اعلام اینکه سرانه فیزیکی کتابخانه‌ای در استان حدود ۲.۵ مترمربع برای هر ۱۰۰ نفر است، بیان کرد: این در حالی است که میانگین کشوری آن هشت مترمربع تعیین شده است.

مدیر کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری سرانه کتاب در استان را ۱.۴ نسخه برای هر نفر اعلام کرد و گفت: تعداد ۴۰ هزار و ۵۵۵ عضو کتابخانه‌های استان تنها چهار درصد جمعیت استان را شامل می‌شود در حالی که این عدد باید به ۳۵ درصد افزایش یابد.

وی در ادامه از خیرین خواست تا توجه بیشتری به حوزه کتابخانه‌های عمومی داشته باشند و تصریح کرد: بسیاری از روستاها قابلیت بهره‌مندی از کتابخانه سیار را دارند، اما امکانات لازم فراهم نیست.

ارزانش در پایان تأکید کرد: اگر جامعه‌ای بخواهد از مسیر سالم، آگاهانه و پرفایده به توسعه برسد، راهی جز تقویت کتابخوانی ندارد.

