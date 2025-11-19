پرداخت ۷۳۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل روستایی در مازندران/ مهاجرت معکوس، هدف بنیاد برکت است

به گزارش ایلنا، هوشمند صادق‌نژاد در حاشیه نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده» در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اینکه این نمایشگاه‌ها توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برگزارشده است، اظهار کرد: نمایشگاه «روستا آباد» شامل ۲۰۰ غرفه بوده که در آن‌ها مواد غذایی، گیاهان دارویی، کشاورزی و سایر اقلام عرضه می‌گردد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه و اقدامات حمایتی بنیاد برکت، ایجاد مهاجرت معکوس روستا است. به این منظور، تسهیلات اشتغال خُرد خانگی به روستاییان داده می‌شود تا بتوانند خودکفا شده و در روستای خود بمانند و از همان محصولات برای ارتزاق و عرضه استفاده کنند.

صادق‌نژاد بابیان اینکه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مازندران، تسهیلات قابل‌توجهی برای مشاغل روستایی و خُرد خانگی در نظر گرفته است، تشریح کرد: در سال گذشته مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مازندران اضافه کرد: همچنین در ال جاری ۷۳۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته‌شده که تاکنون ۴۳۰ میلیارد تومان آن محقق و پرداخت‌شده است.

صادق‌نژاد افزود: این تسهیلات به‌طور ویژه برای مشاغل خُرد خانگی در روستاها در نظر گرفته‌شده و نتایج چشمگیری در حوزه اشتغال‌زایی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد ۴۳۰۰ شغل و در سال جاری تاکنون ۳۵۰۰ شغل ایجادشده و امید می‌رود این رقم به ۵ هزار شغل برسد.

گفتنی است: نمایشگاه‌های «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده» تا ۳۰ آبان ماه هرروز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مازندران واقع در قائم‌شهر میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

