به گزارش خبرنگار ایلنا، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع و ماشین‌آلات کشاورزی با حضور گسترده فعالان بخش کشاورزی داخلی و هیأت‌های خارجی، بعد از ظهر امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۱۰۰شرکت داخلی و خارجی از ۱۷استان و ۲کشور عمان و ترکیه حضور دارند.

این نمایشگاه از ۲۷ تا ۳۰ آبان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی پارک جنگلی ارومیه برپاست و بازدیدکنندگان می توانند همه روزه از ساعت ۱۶تا ۲۲از این نمایشگاه بازدید کنند.

