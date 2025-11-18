خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر علوم در شیراز:

بورس صنعت و مشاغل باید یک وظیفه ملی تلقی شود

بورس صنعت و مشاغل باید یک وظیفه ملی تلقی شود
معاون وزیر علوم با مرور تحولات جهانی آموزش عالی، حرکت دانشگاه‌ها از نسل آموزش‌محور به پژوهش‌محور و سپس نسل سوم کارآفرین را تشریح کرد و گفت: اکنون وارد دوره دانشگاه‌های نسل چهارم و حتی نسل پنج شده‌ایم؛ دانشگاه‌هایی که مسئولیت اجتماعی، هوشمندسازی و انسان‌محوری را در محور فعالیت‌های خود قرار داده‌اند.

به گزارش ایلنا، سعید حبیبا امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان در اولین رویداد معرفی ظرفیت‌های طرح بورس صنعت و مشاغل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد، افزود: صنعت امروز بیش از هر زمان دیگری متکی به علم و نوآوری است و دانشگاه‌ها باید نقش فعال‌تری در این روند ایفا کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان با تشریح اهداف، مزایا و ضرورت گسترش «بورس صنعت و مشاغل» در دانشگاه‌ها، تأکید کرد: این طرح می‌تواند با پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت، مهارت‌آموزی دانشجویان، کاهش بیکاری و ایجاد امید در نسل جوان را به طور جدی تقویت کند.

معاون وزیر علوم با بیان اینکه اتصال دانشگاه به صنعت تنها به اجرای پروژه‌های R&D محدود نمی‌شود، گفت این همکاری پیشینه‌ای طولانی دارد و از اواخر قرن نوزدهم در جهان شکل‌ جدی‌تری پیدا کرده است.

حبیبا در ادامه افزود: در دهه‌های اخیر و به‌ویژه بعد از ۱۹۸۰، ارتباط صنعت و دانشگاه ساختارمند شده است و امروز نیز انتظار می‌رود دانشجو از همان دوران تحصیل با صنعت آشنا شود و بین آموزش نظری و کاربرد عملی پیوند برقرار شود.

وی سه هدف اصلی این طرح را برشمرد و افزود: افزایش مهارت‌آموزی دانشجویان و فراهم‌سازی امکان حضور آنان از دوره تحصیل در محیط صنعتی؛ افزایش نرخ جذب فارغ‌التحصیلان در صنایع و کاهش مهاجرت با ایجاد امنیت شغلی آینده و تقویت مهارت‌های عملی، تخصصی و کارگاهی دانشجویان همراه با آموزش‌های دانشگاهی اهداف طرح مذکور هستند.

رئیس سازمان امور دانشجویان، همچنین آگاهی دانشجویان از مسیرهای شغلی، بهبود نظام تأمین مالی دانشگاه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک دانشگاه–صنعت را از اهداف تکمیلی این طرح عنوان کرد.

معاون وزیر علوم گفت: این بورس در وهله اول برای دانشجو مزیت‌های فراوانی دارد؛ مهم‌ترین آن ارتباط مستقیم با بازار کار و آشنایی از آغاز تحصیل با الزامات واقعی صنعت است.

وی، افزایش تجربه عملی، توسعه مهارت‌های نرم‌افزاری و حرفه‌ای، و کمک به انتخاب مسیر شغلی روشن‌تر را از دیگر مزایا برشمرد و افزود: یکی از مهم‌ترین معضلات امروز جوانان ناامیدی نسبت به آینده شغلی است؛ اگر بورس صنعت و مشاغل گسترش یابد، این طرح می‌تواند به طور جدی از یأس و سرخوردگی دانشجویان جلوگیری کند.

حبیبا تصریح کرد: اجرای این بورس موجب هم‌راستایی محتوای آموزشی با نیازهای واقعی صنعت، افزایش امنیت شغلی فارغ‌التحصیلان و شکل‌گیری پل ارتباطی با صنایع بزرگ و متوسط می‌شود.

وی، کاهش هزینه‌های جذب نیروی کار جدید به دلیل آموزش عملی دانشجویان، ایجاد دوره‌های تخصصی جدید و به‌روز نگه‌داشتن برنامه‌های آموزشی را از دیگر پیامدهای مثبت این طرح دانست و افزود: این همکاری می‌تواند بسیاری از چالش‌های جاری در جذب نیروهای متخصص را از میان بردارد.

معاون وزیر علوم، بر مشارکت سه ضلع اصلی یعنی دانشگاه‌ها، صنایع و دانشجویان در اجرای موفق این طرح تأکید کرد و گفت: بورس صنعت و مشاغل باید یک وظیفه ملی تلقی شود و همه دستگاه‌ها برای توسعه آن دست به دست دهند.

حبیبا با اشاره به تأکید وزیر علوم و مجلس بر «مهارت‌آموزی»، این بورس را بهترین مسیر برای تحقق این هدف دانست و اظهار کرد: اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، شاهد رویدادهای مهمی در حوزه مهارت‌ورزی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان خواهیم بود. این بورس شکاف بین علم و صنعت را پر کرده و توسعه فناوری و رشد اقتصادی را تسریع می‌کند.

معاون وزیر علوم در ادامه با اشاره به ظرفیت علمی شیراز گفت: دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان قطب علمی جنوب کشور می‌توانند پیش‌قراول اجرای این بورس باشند.

وی افزود: تعامل مناسب میان استانداری، نمایندگان مردم شیراز و مدیریت دانشگاه، بستر مطلوبی برای اجرای این طرح فراهم کرده است. ما شیراز را به عنوان پایگاه و پایلوت انتخاب کرده‌ایم و امیدواریم این استان الگوی سایر دانشگاه‌ها شود.

