به گزارش ایلنا، کریم مجرب در ششصد و یکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس برگزار شد، افزود: در این نشست، تعیین تکلیف بدهی برق منطقه‌ای، امهال تسهیلات، صدور مجوزهای مربوط به شرکت آب منطقه‌ای و سایر مسائل مرتبط با رفع مشکلات تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

مجرب با اشاره به بررسی پرونده ۱۲۶ بنگاه اقتصادی در کمیته تخصصی ذیل کارگروه، اظهار کرد: در جلسه امروز مشکلات چهار بنگاه اقتصادی فعال در حوزه‌های تولید لاستیک، انواع کنسروجات، گاوداری و سایر بخش‌ها مطرح شد و بخش عمده چالش‌های آنان بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شد.

وی با ادامه داد: حل مسائل واحدهای تولیدی، به‌ویژه در زمینه تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق، مسائل مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و همچنین رفع موانع صادراتی از محورهای اصلی کارگروه است.

مجرب تأکید کرد: مصوبات کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه کارگروه همانند مصوبات کارگروه اصلی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و باید بدون تأخیر اجرا شود.

در ادامه جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با اشاره به نقش محوری این کارگروه در شتاب‌بخشی به روند تولید استان گفت: هدف اصلی کارگروه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها برای سرعت‌بخشی به رفع موانع تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی است.

به گفته مسعود گودرزی، تصمیمات این کارگروه تأثیر مستقیمی بر حفظ اشتغال، ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان فارس دارد.

گودرزی با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل بانک‌ها، دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی افزود: تلاش مجموعه اقتصادی استان ایجاد شرایطی است که واحدهای تولیدی بتوانند بدون وقفه و با حداقل چالش، مسیر توسعه و تکمیل طرح‌های خود را ادامه دهند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای کامل مصوبات کارگروه، تصریح کرد: رشد پایدار تولید در استان فارس مستلزم پیگیری دقیق و تسریع در اجرای تصمیمات این کارگروه توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

انتهای پیام/