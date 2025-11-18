خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جشنواره ملی نمد در شهرکرد برگزار می‌شود

جشنواره ملی نمد در شهرکرد برگزار می‌شود
کد خبر : 1715818
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار شهرکرد گفت: جشنواره ملی نمد با هدف برندسازی نمد استان از 17 تا 20 آذرماه در فرهنگسرای شهرکرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین واحدیان امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت:  همزمان با جشنواره  نمد پنج کارگاه تخصصی با موضوع‌های مختلف مرتبط با هنرصنعت نمد برگزار خواهد شد.

وی «ارتباط نمد با فرهنگ و هنر»، «ارتباط نمد و فناوری‌های نوظهور»، «ارتباط نمد و ایده‌های خلاقانه»، «ارتباط نمد، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان» و «سنتی‌کاران و پیشکسوتان نمد» را به‌عنوان کارگاه‌های تخصصی ویژه جشنواره ملی نمد  عنوان نمود.

واحدیان بیان کرد: کارگاه‌های تخصصی جشنواره ملی نمد شهرکرد صبح‌ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 17 تا 20 برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاقمندان می توانند از نمایشگاه مرتبط با جشنواره ملی نمد شهرکرد صبح‌ها 9 تا 13 و عصرها 16 تا 21 بازدید کنند.

جشنواره نمد شهرکرد، فرصتی برای درخشش در عرصه ملی و بین‌المللی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: جشنواره  نمد با هدف برندسازی نمد شهرکرد در سطح ملی و بین‌المللی، جلوه‌ای از اصالت و خلاقیت هنرمندان دیار مهربانی را به نمایش می‌گذارد.

مصطفی جعفری افزود: این جشنواره نه‌تنها فرصتی برای نمایش مهارت هنرمندان نمدمال، بلکه گامی برای برندسازی ملی و بین‌المللی هنر نمد شهرکرد به شمار می‌رود.

 وی بیان کرد: این جشنواره می‌تواند هنر کهن نمدمالی را در مرکز توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دهد و نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اقتصادی منطقه ایفا کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد  در پایان خاطر نشان کرد:  جشنواره ملی نمد شهرکرد یک برند فرهنگی ارزشمند است که می‌تواند ضمن حفظ اصالت‌ها، موجب اشتغال‌زایی و رونق صادرات صنایع‌دستی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ