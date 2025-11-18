به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسین واحدیان امروز در نشست با خبرنگاران اظهارداشت: همزمان با جشنواره نمد پنج کارگاه تخصصی با موضوع‌های مختلف مرتبط با هنرصنعت نمد برگزار خواهد شد.

وی «ارتباط نمد با فرهنگ و هنر»، «ارتباط نمد و فناوری‌های نوظهور»، «ارتباط نمد و ایده‌های خلاقانه»، «ارتباط نمد، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان» و «سنتی‌کاران و پیشکسوتان نمد» را به‌عنوان کارگاه‌های تخصصی ویژه جشنواره ملی نمد عنوان نمود.

واحدیان بیان کرد: کارگاه‌های تخصصی جشنواره ملی نمد شهرکرد صبح‌ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 17 تا 20 برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاقمندان می توانند از نمایشگاه مرتبط با جشنواره ملی نمد شهرکرد صبح‌ها 9 تا 13 و عصرها 16 تا 21 بازدید کنند.

جشنواره نمد شهرکرد، فرصتی برای درخشش در عرصه ملی و بین‌المللی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: جشنواره نمد با هدف برندسازی نمد شهرکرد در سطح ملی و بین‌المللی، جلوه‌ای از اصالت و خلاقیت هنرمندان دیار مهربانی را به نمایش می‌گذارد.

مصطفی جعفری افزود: این جشنواره نه‌تنها فرصتی برای نمایش مهارت هنرمندان نمدمال، بلکه گامی برای برندسازی ملی و بین‌المللی هنر نمد شهرکرد به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: این جشنواره می‌تواند هنر کهن نمدمالی را در مرکز توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دهد و نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اقتصادی منطقه ایفا کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد در پایان خاطر نشان کرد: جشنواره ملی نمد شهرکرد یک برند فرهنگی ارزشمند است که می‌تواند ضمن حفظ اصالت‌ها، موجب اشتغال‌زایی و رونق صادرات صنایع‌دستی شود.

