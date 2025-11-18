سومین خوان «هفتخوان دانایی» در البرز برگزار شد/ رونمایی از «من سرباز بچههایم هم» و تجلیل از نویسندگان دفاع مقدس
سومین بخش از سلسلهبرنامههای فرهنگی «هفتخوان دانایی» همزمان با سیوسومین هفته کتاب و کتابخوانی در کرج برگزار شد؛ آیینی که با رونمایی کتاب «من سرباز بچههایم هم»، برگزاری کارگاه داستاننویسی دفاع مقدس و تقدیر از جمعی از نویسندگان این حوزه همراه بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سومین خوان از مجموعه نشستهای فرهنگی «هفتخوان دانایی» در سالن گفتوگوی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز برگزار شد. این برنامه با همکاری ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و حوزه هنری استان البرز، ویژه هفته کتاب و کتابخوانی جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده بود.
در این آیین، کتاب مجموعهداستان «من سرباز بچههایم هم» ــ تازهترین اثر منتشرشده در حوزه ادبیات مقاومت ــ رونمایی شد و در ادامه، کارگاه تخصصی داستاننویسی دفاع مقدس با حضور نویسندگان شناختهشده استان برگزار گردید.
خسرو عباسی، نویسنده و پژوهشگر ادبی، در این نشست با اشاره به نقش روایتهای ادبی در ماندگاری تجربههای انسانی دفاع مقدس گفت: ادبیات جنگ زمانی اثرگذار است که از دل زیست اجتماعی مردم برخیزد و با زبان امروز به نسل جوان منتقل شود. عباس عابد ساوجی، منتقد و پژوهشگر ادبی نیز در سخنانی بر ضرورت بازخوانی روایتهای مقاومت و تبدیل آنها به زبان داستان تأکید کرد.
در بخش پایانی مراسم، از جمعی از نویسندگان فعال در حوزه دفاع مقدس و تولید آثار مطالعاتی و داستانی مرتبط تجلیل شد؛ اقدامی که به گفته برگزارکنندگان، با هدف پاسداشت قلمهای متعهد و ترویج فرهنگ مطالعه در استان انجام گرفت.
طرح «هفتخوان دانایی» از ۲۱ تا ۲۸ آبانماه در قالب هفت نشست موضوعمحور در کرج برگزار میشود و هر خوان آن به معرفی آثار تازه و ظرفیتهای نویسندگان بومی اختصاص دارد. مسئولان فرهنگی استان میگویند این برنامه تلاش دارد حلقه ارتباط میان نویسندگان، مخاطبان و فعالان حوزه کتاب را تقویت کرده و زمینه معرفی گستردهتر آثار البرزی را فراهم سازد.