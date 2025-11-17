خبرگزاری کار ایران
مدارس قم طی دو روز آینده غیرحضوری شد

روابط عمومی اداره کل آموزش‌وپرورش قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای حفظ و صیانت از سلامت دانش آموزان و شکستن زنجیره انتقال بیماری، فعالیت آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴) به‌صورت غیرحضوری می‌باشد.

به گزارش ایلنا   از روابط عمومی اداره‌کل آموزش ‌وپرورش قم، در این اطلاعیه آمده‌است: مدیران مدارس ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ نمایند تا جهت پاسخگویی و رسیدگی به امور آموزشی پرورشی و اداری، تعدادی از کادر مدیریت مدرسه در واحد آموزشی حاضر گردند.

در سال تحصیلی جاری، ۳۱۵ هزار دانش‌آموز این استان در یک‌هزار و ۴۵۶ واحد آموزشی و ۱۱ هزار و ۱۰۰ کلاس درس تحصیل می‌کنند.

 

