مدارس قم طی دو روز آینده غیرحضوری شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره‌کل آموزش ‌وپرورش قم، در این اطلاعیه آمده‌است: مدیران مدارس ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ نمایند تا جهت پاسخگویی و رسیدگی به امور آموزشی پرورشی و اداری، تعدادی از کادر مدیریت مدرسه در واحد آموزشی حاضر گردند.

در سال تحصیلی جاری، ۳۱۵ هزار دانش‌آموز این استان در یک‌هزار و ۴۵۶ واحد آموزشی و ۱۱ هزار و ۱۰۰ کلاس درس تحصیل می‌کنند.

انتهای پیام/