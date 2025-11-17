خبرگزاری کار ایران
مدیرکل بحران استانداری ایلام:

مشکل کانال بالادست، علت اصلی سیلاب در شهرک هزارانی آبدانان/ عملیات اصلاح در دست اقدام است

مشکل کانال بالادست، علت اصلی سیلاب در شهرک هزارانی آبدانان/ عملیات اصلاح در دست اقدام است
کد خبر : 1715236
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام اعلام کرد که بررسی‌های میدانی، نقص در کانال بالادست منطقه را عامل اصلی ورود سیلاب به شهرک هزارانی آبدانان دانسته و عملیات اصلاح این کانال به‌صورت فوری آغاز شده است.

به گزارش  خبرنگار ایلنا  از ایلام،   علی محمد پاکدل، با اشاره به وقوع سیلاب اخیر در شهرک هزارانی آبدانان گفت: بررسی‌های اولیه و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد اختلال در کانال بالادست منطقه، علت اصلی هدایت آب‌های سطحی و بروز سیلاب در این شهرک بوده است.

وی با تأکید بر اینکه هماهنگی‌های لازم برای رفع این مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده، افزود: عملیات اصلاح و ایمن‌سازی کانال بالادست در اسرع وقت آغاز می‌شود تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

پاکدل همچنین از آغاز رسمی فرآیند ارزیابی خسارات خبر داد و گفت: «تیم‌های تخصصی در حال بررسی وضعیت منازل آسیب‌دیده هستند و پرداخت غرامت به خانوارهای خسارت‌دیده بلافاصله پس از تکمیل این ارزیابی‌ها صورت خواهد گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای بازسازی و رفع موانع زیرساختی شناسایی‌شده در دستور کار قرار دارد، افزود: «تمامی اقدامات لازم برای بازگشت شرایط به حالت عادی با جدیت و سرعت در حال انجام است.

