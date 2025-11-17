مدیرکل بحران استانداری ایلام:
مشکل کانال بالادست، علت اصلی سیلاب در شهرک هزارانی آبدانان/ عملیات اصلاح در دست اقدام است
مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام اعلام کرد که بررسیهای میدانی، نقص در کانال بالادست منطقه را عامل اصلی ورود سیلاب به شهرک هزارانی آبدانان دانسته و عملیات اصلاح این کانال بهصورت فوری آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، علی محمد پاکدل، با اشاره به وقوع سیلاب اخیر در شهرک هزارانی آبدانان گفت: بررسیهای اولیه و مشاهدات میدانی نشان میدهد اختلال در کانال بالادست منطقه، علت اصلی هدایت آبهای سطحی و بروز سیلاب در این شهرک بوده است.
وی با تأکید بر اینکه هماهنگیهای لازم برای رفع این مشکل در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده، افزود: عملیات اصلاح و ایمنسازی کانال بالادست در اسرع وقت آغاز میشود تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
پاکدل همچنین از آغاز رسمی فرآیند ارزیابی خسارات خبر داد و گفت: «تیمهای تخصصی در حال بررسی وضعیت منازل آسیبدیده هستند و پرداخت غرامت به خانوارهای خسارتدیده بلافاصله پس از تکمیل این ارزیابیها صورت خواهد گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام با بیان اینکه برنامهریزی برای بازسازی و رفع موانع زیرساختی شناساییشده در دستور کار قرار دارد، افزود: «تمامی اقدامات لازم برای بازگشت شرایط به حالت عادی با جدیت و سرعت در حال انجام است.