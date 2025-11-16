خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موتورسیکلت‌سواران، رتبه اول جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی در گیلان

موتورسیکلت‌سواران، رتبه اول جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی در گیلان
کد خبر : 1714933
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: ۴۰ درصد جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی در محور‌های برون شهری، راکب یا ترک نشین موتورسیکلت هستند.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری گفت: براساس بررسی‌های آماری و تجزیه و تحلیل تصادفات ۷ ماهه گذشته برحسب پزشکی قانونی کشور، ۴۰ درصد از مجموع کشته‌شدگان و ۴۴ درصد از مجموع مجروحان ناشی از تصادفات برون شهری استان، راکب یا ترک‌نشین موتورسیکلت هستند.
وی با بیان اینکه استان گیلان در زمینه جان‌باختگان موتورسیکلت سواران در رتبه‌های بالای کشوری است افزود: بیشترین کسانی که در این گونه سوانح دچار آسیب و صدمه می‌شوند نیز جوانان هستند.
فرمانده انتظامی با تاکید بر ضرورت استفاده از کلاه ایمنی برای راکب و ترک نشین موتورسیکلت‌ها، گفت: درصد بالایی از میزان مرگ و میر و آسیب‌های جدی به ناحیه سر موتورسوار و ترک نشین‌ها به دلیل نداشتن کلاه ایمنی است.
رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه موتورسیکلت وسیله‌ای است که اگر از آن درست استفاده نکنیم باعث مرگ خود و دیگران خواهد شد گفت: استفاده نکردن از کلاه ایمنی، سرعت زیاد، حرکت‌های مارپیچ، تردد در بزرگراه، استفاده از تلفن همراه در حین موتورسواری و انجام حرکات نمایشی در جاده‌ها از جمله حرکات خطرناکی است که توسط موتورسواران حادثه ساز رخ می‌دهد و منجر به حوادث مرگبار نیز می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ