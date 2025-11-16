موتورسیکلتسواران، رتبه اول جانباختگان ناشی از تصادفات رانندگی در گیلان
رئیس پلیس راه گیلان گفت: ۴۰ درصد جانباختگان ناشی از تصادفات رانندگی در محورهای برون شهری، راکب یا ترک نشین موتورسیکلت هستند.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری گفت: براساس بررسیهای آماری و تجزیه و تحلیل تصادفات ۷ ماهه گذشته برحسب پزشکی قانونی کشور، ۴۰ درصد از مجموع کشتهشدگان و ۴۴ درصد از مجموع مجروحان ناشی از تصادفات برون شهری استان، راکب یا ترکنشین موتورسیکلت هستند.
وی با بیان اینکه استان گیلان در زمینه جانباختگان موتورسیکلت سواران در رتبههای بالای کشوری است افزود: بیشترین کسانی که در این گونه سوانح دچار آسیب و صدمه میشوند نیز جوانان هستند.
فرمانده انتظامی با تاکید بر ضرورت استفاده از کلاه ایمنی برای راکب و ترک نشین موتورسیکلتها، گفت: درصد بالایی از میزان مرگ و میر و آسیبهای جدی به ناحیه سر موتورسوار و ترک نشینها به دلیل نداشتن کلاه ایمنی است.
رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه موتورسیکلت وسیلهای است که اگر از آن درست استفاده نکنیم باعث مرگ خود و دیگران خواهد شد گفت: استفاده نکردن از کلاه ایمنی، سرعت زیاد، حرکتهای مارپیچ، تردد در بزرگراه، استفاده از تلفن همراه در حین موتورسواری و انجام حرکات نمایشی در جادهها از جمله حرکات خطرناکی است که توسط موتورسواران حادثه ساز رخ میدهد و منجر به حوادث مرگبار نیز میشود.