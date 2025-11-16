خانه



فارس ۲۵ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۷:۱۰

زلزله شیراز را لرزاند

صبح امروز، یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، شهر شیراز با وقوع زمین لرزه‌ای نسبتاً شدید به لرزه درآمد.