زلزله شیراز را لرزاند
صبح امروز، یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، شهر شیراز با وقوع زمین لرزهای نسبتاً شدید به لرزه درآمد.
به گزارش ایلنا، این زمین لرزه حدود ساعت ۵:۵۰ بامداد امروز رخ داد و ساکنان بسیاری از مناطق شهر را از خواب بیدار کرد.
هنوز گزارشی رسمی از شدت دقیق، کانون دقیق و همچنین خسارات احتمالی این زمین لرزه از سوی مراجع ذیصلاح اعلام نشده است.
این حادثه موجب نگرانی و حضور برخی از شهروندان در فضای باز شده است.
بررسیهای بیشتر در خصوص جزئیات این رویداد ادامه دارد و خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.