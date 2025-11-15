به گزارش ایلنا، لاله اشرفی اظهار داشت: بر اساس گزارش هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری، ساعت ۱۸ روز ۲۴ آبان، بارش خفیف برف در محور چلگرد-چمن‌گلی آغاز شد و این محور شامل گردنه‌های «چری» و «شاه منصوری» است و سطح جاده‌ها به دلیل بارش برف لغزنده گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای استان گفت: رانندگان حتماً هنگام عبور از این مسیر، تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ و لباس گرم همراه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

اشرفی بیان کرد: راهداران همراه با ماشین‌آلات سبک و سنگین در آماده‌باش هستند تا در صورت تشدید بارش‌ها عملیات پاکسازی و نمک‌پاشی انجام شود، همچنین شماره سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها در دسترس رانندگان قرار دارد.

انتهای پیام/