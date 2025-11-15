خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در چهارمحال و بختیاری:

اولین برف پاییزی در گردنه‌های چری و شاه منصوری آغاز شد/ محور چلگرد-چمن‌گلی لغزنده است

اولین برف پاییزی در گردنه‌های چری و شاه منصوری آغاز شد/ محور چلگرد-چمن‌گلی لغزنده است
کد خبر : 1714527
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مرکز مدیریت راه‌های استان چهارمحال و بختیاری از آغاز بارش خفیف برف در محور چلگرد-چمن‌گلی، شامل گردنه‌های چری و شاه منصوری، خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط تردد کنند.

به گزارش ایلنا، لاله اشرفی اظهار داشت: بر اساس گزارش هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری، ساعت ۱۸ روز ۲۴ آبان، بارش خفیف برف در محور چلگرد-چمن‌گلی آغاز شد و این محور شامل گردنه‌های «چری» و «شاه منصوری» است و سطح جاده‌ها به دلیل بارش برف لغزنده گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای استان گفت: رانندگان حتماً هنگام عبور از این مسیر، تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ و لباس گرم همراه داشته باشند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

اشرفی بیان کرد: راهداران همراه با ماشین‌آلات سبک و سنگین در آماده‌باش هستند تا در صورت تشدید بارش‌ها عملیات پاکسازی و نمک‌پاشی انجام شود، همچنین شماره سامانه ۱۴۱ برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها در دسترس رانندگان قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ