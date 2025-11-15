به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در بیان این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری موتورسیکلت سنگین غیرمجاز در یک منزل مسکونی در شهر تاکستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی های به عمل آمده و هماهنگی قضائی در بازرسی از محل مورد نظر، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هندا 400 سی سی غیرمجاز کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان در ادامه بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی موتورسنگین توقیف شده را 7 میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر، پرونده مقدماتی تشکیل و جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ عبدی در خاتمه از مردم خواست: به منظور برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در مورد مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام دارند.

