به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح این خبر بیان کرد: شب گذشته از طریق کارکنان بیمارستان یک فقره چاقو خوردگی منجر به فوت به پلیس کازرون گزارش و با حضور ماموران در محل مشخص شد یک نفر بر اثر اصابت سلاح سرد مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

وی افزود: در این راستا با انجام اقدامات اطلاعاتی و سرعت عمل تیم پلیس آگاهی متهم که در بیمارستان حضور داشته و از وضعیت مقتول هم مطلع نبوده را شناسایی و دستگیر و به پلیس آگاهی کازرون انتقال می‌دهند.

فرمانده انتظامی کازرون تصریح کرد: پس از بررسی شواهد و قرائن مشخص شد مقتول که فردی ١٧‌ساله است به همراه ٣ نفر از دوستان خود به قصد تفریح به بخش "دشت ارژن" شیراز مراجعه و پس از لحظاتی توسط دوست ١٦‌ساله خود بر اثر سلاح سرد زخمی و به بیمارستان شهرستان کازرون انتقال داده می‌شود و به علت شدت جراحات وارده فوت می کند.

