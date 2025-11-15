فرمانده انتظامی کازرون خبرداد؛
قتل نوجوان ١٧ساله توسط دوستش/ قاتل ١٦ساله دستگیر شد
فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری قاتل ١٦ساله خبر داد که با سلاح سرد دوستش را به قتل رسانده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح این خبر بیان کرد: شب گذشته از طریق کارکنان بیمارستان یک فقره چاقو خوردگی منجر به فوت به پلیس کازرون گزارش و با حضور ماموران در محل مشخص شد یک نفر بر اثر اصابت سلاح سرد مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.
وی افزود: در این راستا با انجام اقدامات اطلاعاتی و سرعت عمل تیم پلیس آگاهی متهم که در بیمارستان حضور داشته و از وضعیت مقتول هم مطلع نبوده را شناسایی و دستگیر و به پلیس آگاهی کازرون انتقال میدهند.
فرمانده انتظامی کازرون تصریح کرد: پس از بررسی شواهد و قرائن مشخص شد مقتول که فردی ١٧ساله است به همراه ٣ نفر از دوستان خود به قصد تفریح به بخش "دشت ارژن" شیراز مراجعه و پس از لحظاتی توسط دوست ١٦ساله خود بر اثر سلاح سرد زخمی و به بیمارستان شهرستان کازرون انتقال داده میشود و به علت شدت جراحات وارده فوت می کند.