کشف ۲۳ تن چوب قاچاق از ۱۵ خودروی باری در صومعه سرا

به گزارش ایلنا از صومعه سرا، فرمانده انتظامی صومعه سرا گفت: در پی گشت زنی ماموران آگاهی شهرستان، ۲۳ تن چوب جنگلی قاچاق از ۱۱ خودروی نیسان وانت، ۲ کامیون و ۲ خودروی سواری در یکی از جاده‌های فرعیِ جنگلی این شهر کشف و ضبط شد.

سرهنگ جعفر عدلی مژدهی با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های قاچاق کشف شده را ۲۶۶ میلیون تومان برآورد کردند، افزود: ۱۹ متهم این پرونده دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با اشاره به تداوم مقابله با قاچاقچیان چوب در صومعه سرا، گفت: قطع غیرمجاز درختان جنگلی، علاوه بر به تارج رفتن ثروت ملی، موجب تخریب محیط زیست و آسیب به گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه می‌شود.

