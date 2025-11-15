کشف ۲۳ تن چوب قاچاق از ۱۵ خودروی باری در صومعه سرا
فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا از کشف ۲۳ تن چوب قاچاق به ارزش ۲۶۶ میلیون تومان در یکی از مسیرهای فرعیِ جنگلی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از صومعه سرا، فرمانده انتظامی صومعه سرا گفت: در پی گشت زنی ماموران آگاهی شهرستان، ۲۳ تن چوب جنگلی قاچاق از ۱۱ خودروی نیسان وانت، ۲ کامیون و ۲ خودروی سواری در یکی از جادههای فرعیِ جنگلی این شهر کشف و ضبط شد.
سرهنگ جعفر عدلی مژدهی با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوبهای قاچاق کشف شده را ۲۶۶ میلیون تومان برآورد کردند، افزود: ۱۹ متهم این پرونده دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
وی با اشاره به تداوم مقابله با قاچاقچیان چوب در صومعه سرا، گفت: قطع غیرمجاز درختان جنگلی، علاوه بر به تارج رفتن ثروت ملی، موجب تخریب محیط زیست و آسیب به گونههای گیاهی و جانوری منطقه میشود.