پلیس زاهدان در تعقیب ربایندگان کودک ۱۲ ساله

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ حمید نوری شامگاه جمعه اظهار کرد: با اعزام فوری مأموران به محل حادثه و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد چند فرد ناشناس، کودک ۱۲ ساله‌ای را هنگام بازی در محله ربوده و از صحنه متواری شده‌اند.

وی افزود: اقدامات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه با هماهنگی دستگاه قضایی در حال اجراست.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان بیان کرد: نتایج پیگیری‌های پلیس درباره این پرونده پس از تکمیل مراحل تحقیقاتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

