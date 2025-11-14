خبرگزاری کار ایران
پلیس زاهدان در تعقیب ربایندگان کودک ۱۲ ساله

پلیس زاهدان در تعقیب ربایندگان کودک ۱۲ ساله
کد خبر : 1714020
فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: در پی گزارش مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ربایش و گروگانگیری یک کودک ۱۲ ساله در یکی از محله‌های شهر، موضوع به‌سرعت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ حمید نوری شامگاه جمعه اظهار کرد: با اعزام فوری مأموران به محل حادثه و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد چند فرد ناشناس، کودک ۱۲ ساله‌ای را هنگام بازی در محله ربوده و از صحنه متواری شده‌اند.

وی افزود: اقدامات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه با هماهنگی دستگاه قضایی در حال اجراست.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان بیان کرد: نتایج پیگیری‌های پلیس درباره این پرونده پس از تکمیل مراحل تحقیقاتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

