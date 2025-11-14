خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۱ نفر در اثر واژگونی یک پل در نزدیکی سد فریمان مصدوم شدند

۱۱ نفر در اثر واژگونی یک پل در نزدیکی سد فریمان مصدوم شدند
کد خبر : 1713971
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار فریمان گفت: امروز جمعه ۱۱ نفر بر اثر شکستن و واژگونی یک پل در مجموعه گردشگری سد فریمان مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، مهدی ناصری روز جمعه افزود: تعدادی از مصدومان در محل مداوا و هفت نفر برای تکمیل درمان به مراکز درمانی مشهد اعزام شدند.

وی گفت: پیش از صبح امروز جشنواره بازی های بومی محلی در این مکان برگزار شد که هنگام نماز ظهر این رویداد پایان یافت و احتمالا پس از ترک محل و عبور جمعیت گردشگران از روی این پل، این سازه شکسته و واژگون می شود.

فرماندار فریمان اظهار کرد: محوطه گردشگری سد فریمان در اختیار پیمانکار بخش خصوصی قرار دارد و تحقیقات درباره علت اصلی این حادثه ادامه دارد.

ناصری تصریح کرد: سد فریمان آب ندارد و این تصور که مصدومان از پل به درون آب سقوط کرده اند درست نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ