خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری ۴ متهم حیوان آزاری در مینودشت

دستگیری ۴ متهم حیوان آزاری در مینودشت
کد خبر : 1713955
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت گفت: ۴ متهم حیوان آزاری در شهرستان مینودشت دستگیر شدند و برابر قوانین ایران، حیوان آزاری جرم محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ "روح اله اسکندریان گفت: به دنبال کسب خبر و انتشار کلیپی در خصوص حیوان آزاری در یکی از مناطق روستایی شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت. 

وی افزود؛ بلافاصله چند اکیپ از ماموران انتظامی با هدایت فرمانده انتظامی شهرستان و با اشراف اطلاعاتی و شناسایی محل دقیق وقوع جرم به محل اعزام و ۴ نفر از عوامل اصلی این حیوان آزاری شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند. 

فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت خاطر کرد: برابر قوانین ایران، حیوان آزاری جرم محسوب می‌شود و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه مورد مشابه مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ