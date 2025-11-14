دستگیری ۴ متهم حیوان آزاری در مینودشت

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ "روح اله اسکندریان گفت: به دنبال کسب خبر و انتشار کلیپی در خصوص حیوان آزاری در یکی از مناطق روستایی شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود؛ بلافاصله چند اکیپ از ماموران انتظامی با هدایت فرمانده انتظامی شهرستان و با اشراف اطلاعاتی و شناسایی محل دقیق وقوع جرم به محل اعزام و ۴ نفر از عوامل اصلی این حیوان آزاری شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت خاطر کرد: برابر قوانین ایران، حیوان آزاری جرم محسوب می‌شود و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه مورد مشابه مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

انتهای پیام/