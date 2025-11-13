حضور تیم ایران در رقابتهای جهانی جوجیتسو برزیلی ابوظبی ۲۰۲۵ با سه نماینده مازندرانی
تیم ایران با دو ورزشکار و یک مربی مازندرانی در رقابتهای جهانی جوجیتسو برزیلی ابوظبی ۲۰۲۵ شرکت کرد. امیرعباس انوری مربی تیم به همراه امیرارسلان و امیر پاشا انوری از فردا به مدت سه روز با حریفان خود رقابت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رقابتهای جهانی جوجیتسو برزیلی ابوظبی ۲۰۲۵ با حضور تیم ایران و سه نماینده از استان مازندران آغاز شد. این تیم متشکل از دو ورزشکار و یک مربی مازندرانی است که در این دوره از مسابقات حضور دارند.
امیرعباس انوری، مربی و سرپرست تیم به همراه دو ورزشکار خود، امیرارسلان انوری در وزن -۵۰ کیلوگرم و امیر پاشا انوری در وزن -۴۶ کیلوگرم، از فردا به مدت سه روز با حریفان خود رقابت خواهند کرد.
این مسابقات به مدت ده روز در ابوظبی برگزار میشود و برای نخستین بار است که دو ورزشکار و یک مربی از استان مازندران در این رقابتها شرکت میکنند.
امیرعباس انوری، مربی تیم ملی جوجیتسو برزیلی ایران، در اینباره گفت: هدف ما از حضور در این رقابتها، کسب مدالهای رنگارنگ و پرورش استعدادهای نوظهور در این رشته است. جوجیتسو برزیلی در مازندران حرفهای زیادی برای گفتن دارد و با راهاندازی آکادمی A3، اولین و تنها آکادمی عضو سازمانهای جهانی جوجیتسو حرفهای در مازندران، شاهد ارتقای سطح کیفی این ورزش و افزایش مدالهای بینالمللی خواهیم بود.
حضور تیم مازندرانی در این رقابتها نه تنها نشانهای از پیشرفت این رشته در استان است، بلکه میتواند به ارتقای سطح جوجیتسو برزیلی در سایر استانها نیز کمک کند.